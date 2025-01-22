特朗普：“每天都是美国最优先”……第一天实行行政命令地毯式轰炸. January. 22, 2025 07:49. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 美国总统特朗普仅在上任第一天的当地时间20日，就签署了45项行政措施（行政命令25项、备忘录11项、宣言5项、任命4项）。他还签署了撤销拜登政府时期78项措施的行政命令。从执政第二期第一天开始，特朗普实际上签署100多项行政措施，预示着大规模的变化。有评价认为，他明确表示，将最大限度地利用未经议会批准、仅靠总统签名就可以推进政策的行政命令，迅速推进包括反移民在内的美国优先主义公约，消除拜登政府的痕迹。分析认为，特朗普此举也是为了以从任期初开始强有力的“让美国再次伟大风暴”，巩固执政第一期未能完成的“特朗普式美国主义”基调。 特朗普当天在与墨西哥接壤的南部边境宣布进入国家紧急状态后，签署了禁止非法移民流亡、修建边境墙等体现特朗普第二届政府正体性的各种反移民行政命令。他还指示重新检查现有的贸易协定，调查贸易逆差的原因。分析认为，此举表现出了征收高关税的意志。 此外，特朗普还陆续废除了亲环境、“多样性、平衡性、包容性（DEI）”等拜登政府重视的政策。美国在特朗普执政第一任期时退出《巴黎协定》，但在拜登前总统就任后重新加入。特朗普当天在华盛顿著名的室内体育场“第一资本体育馆”在支持者们的欢呼声中签署了重新退出该协定的行政命令。 特朗普在2017年第一期就任时，也曾签署过旨在废除前任美国总统奥巴马的核心政策“奥巴马医改（健康保险改革法）”的行政命令，一周内签署了13项行政命令。特朗普在当天的就职仪式上宣布，“美国的黄金时期才刚刚开始，我将在任期内一天不落地把美国放在第一位。” 此外，特朗普当天在白宫办公室接受记者采访时称朝鲜为“核能力拥有国（nuclear power）”。虽然与国际社会正式认可的“有核国家（nuclear weapon state，美国、英国、法国、中国、俄罗斯）”不同，但实际上是指有核国家。特朗普还提到朝鲜国务委员长金正恩，说：“我很喜欢他，相处得很好。他也会欢迎我的归来。”分析认为，特朗普此番言论暗示，有意在第二届执政期间推进与朝鲜的直接对话。

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