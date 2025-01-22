特朗普也声称“朝鲜是核国家”……在华盛顿听不到韩国的声音. January. 22, 2025 07:47. . 美国总统特朗普称朝鲜为“核能力国家（nuclear power）”，并展示与朝鲜国务委员长金正恩的亲密关系。特朗普20日在就任第一天入主白宫后表示：“我和金正恩非常友好，他喜欢我。我喜欢他，相处得很好。”他还说：“现在它是核能力国家。我们相处得很好。我认为他会很高兴我回来。”这是特朗普总统首次明确提及朝鲜为“核国家”。 特朗普提及“核国家”，脱离了美国长期以来的朝鲜即使拥有核武器也不承认拥有核武器的基调。这一发言是在回答“8年前奥巴马总统指认朝鲜为主要威胁，这一次拜登总统指认了什么样的威胁”的问题时出现的。特朗普表示，“现在有很多威胁，我认为朝鲜已经妥善解决”，提到了与金正恩重启对话的可能性。不愧是房地产大亨出身，也不忘提到朝鲜有“雄厚的公寓实力和众多的海滩”。 一周前，国防部长候选人海格塞斯也在参议院人事听证会上称朝鲜为“核国家”，引发了是否承认朝鲜拥有核武器的争议。有分析认为，相比朝鲜无核化这一不容易的“大交易”，特朗普第二届政府正在推进以核裁军或核冻结为基础的“小交易”。对此，韩国外交部立即反驳称，“朝鲜无核化是韩国和国际社会一贯坚持的原则”，但特朗普似乎完全没有听到这样的声音。 特朗普30分钟的就职演说，是“美国第一”时代的开幕宣言。特朗普为了把美国打造成“引起世界敬畏和尊敬的国家”，甚至表现出了要成为“现代版帝国”的欲望。他提到了19世纪末威廉·麦金利总统的保护贸易和领土扩张，表示要把“墨西哥湾”更名为“美洲湾”，拿回巴拿马运河的运营权。但他同时表示，自己将成为和平缔造者（peacemaker）和团结者（unifier）。 对于这样的特朗普来说，金正恩随时都可以和自己进行直接交易，因此是能让自己创造“和平缔造者”业绩的对象。对于这样的手势，朝鲜会做出怎样的反应还有待观察，但对于领导能力空白的韩国来说，这无疑是一个难堪的课题。特朗普第二期执政，不仅使韩美同盟关系变得不确定，就连对抗朝鲜核武器的延伸威慑的未来也变得不确定。应该动员全方位的外交力量，如实向美国的新韩半岛政策反映韩国的声音。

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