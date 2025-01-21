首尔市将在两年内每月向无住宅家庭支援30万韩元. January. 21, 2025 08:22. by 全慧珍记者 sunrise@donga.com. 首尔市将向今年生育子女的无住宅家庭支援居住费。为了克服低出生率问题，计划今年投入3.2万亿韩元，向小工商业者补助照顾孩子的服务费用。 首尔市20日表示，将正式启动包含上述内容的“诞生支援首尔项目第二季”。继去年发表的项目第一季之后，新项目包括△照料•居住 △工作-生活均衡及养育亲和 △相亲•生育等3个领域的87个具体项目。 现有的以新婚夫妇为焦点的居住支援范围将扩大到育儿家庭。为了让居住在首尔的无住宅家庭在生孩子后也能继续住在首尔，计划在2年内共支援720万韩元，相当于首尔和首尔外首都圈公寓的月居住费差额。支援对象是今年1月1日以后有新生儿的标准中等收入180%以下的无住宅家庭，可以从5月开始申请。 为了让中小企业和小工商业者、个体户不用担心休业、停业，同时进行育儿，还将运营“针对小工商业者的生育、养育支援3种套装”。将民间孩子照料服务联系起来，每名儿童在6个月内最多支援360万韩元。育儿休职者代替人力人工费也将每月支援246万韩元，为期6个月。因怀孕、分娩而停业时，租赁费及公共费用最多可支援50万韩元。从3月开始，一人个体户、自由职业者等雇用保险未适用者也可以以雇用保险适用对象的水平得到约240万韩元的“孕妇生育工资”保障。 另外，还将扩大帮助相亲、结婚、生育的政策。去年举行的2次未婚男女相亲活动将增加到4次，计划在2月的情人节、9月的青年节等举行。从10月开始，对今年1月1日以后进行结婚登记的中等收入150%以下的新婚夫妇，最多支援100万韩元的结婚准备及结婚生活费用。

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