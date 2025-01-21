“在倭军侵略下也养活百姓的山林川泽”. January. 21, 2025 08:21. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. “察访（负责驿站的官员）叫人来抓野鸡。恰巧半山腰上有只大狍子睡在草里，一枪捅破了孢子的胸膛，将其打倒在地。就地抓起来直接生吃，然后把肉烤好当午饭吃。” 这是朝鲜中期吴希文（1539~1613年）的日记《琐尾录》中记录的内容。虽然看起里像是讲述命好的两班贵族出游狩猎的事情，但写这篇文章的时候是壬辰倭乱持续的1593年4月，吴希文当时正在避难。他在日记中写道，“饥饿感越来越严重，百姓每天都饿死。不久后我也会填满深渊吧。”吴希文一家为了生存，一有空就捕鱼、猎野鸡、啃野菜。对于因战乱而远离农田的人来说，山川和溪流成为了生存的基础。 全州大学研究生院史学系教授吴恒宁17日在全州大学韩国古典学研究所主办的学术大会发表文《日常生活和避难以及公有地》中，通过《琐尾录》了解了朝鲜的公有地山和森林、溪川、莲花池等所谓的“山林川泽”的价值。吴教授在接受《东亚日报》的电话采访时解释说：“特别是在战争爆发的1592年，饥荒非常严重，依靠山林川泽维持生命的人们在第二年种地并参与义兵，因此可以对倭军进行反击。” 吴教授之所以关注《琐尾录》，是因为在田野上喂牛吃草或在溪边捕鱼等在公有土地上展开的经济活动几乎没有记录在通常的史料上。他认为，田稅和公物包租化的大同稅的比率为1比3，从国家的立场来看，公有土地山林川泽和宅旁地占百姓生活的比重是田地的3倍。吴教授强调说：“在非战乱时期的平时，公有土地也是维持朝鲜人们日常生活的基础。” 在王朝时代，虽然有“所有土地都是王土”的观念，但山林川泽是国王也不能私自拥有的地方。但是，朝鲜在分给官员的土地不够的情况下，在开垦的前提下，会将公有土地分给官员。进入光海君时代后，经常发生内需司（管理王室财产的官厅）等掠夺公有土地的事件。 吴教授解释说：“朝鲜在仁祖以后控制了掠夺，肃宗时进行了限制等，保护了公有土地”，“与贵族和国王占据公有土地的英国圈地运动走上了相反的道路。”。他接着说，“现有的朝鲜的经济活动研究是以私人所有的发展为重点进行的，因此有必要关注曾是‘儒教国家的社会安全网’的公有地”，“像山林川泽这样的社会安全网在今天也是必要的。”

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