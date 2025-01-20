特朗普发布的“$TRUMP”币暴涨18000%. January. 20, 2025 08:26. by 林雨宣 imsun@donga.com. 一直对虚拟货币表现出亲和态度的美国当选总统唐纳德•特朗普在就任三天前亲自发行了以自己名字命名的“Meme Coin（反映流行制作的虚拟货币）”$TRUMP，引起了争议。由于投资者的热烈反应，该硬币的市场价值暴涨，特朗普当选人方面拥有80%的硬币，因此提出了利害冲突和伦理问题。 据《华尔街日报》18日报道，特朗普当选人前一天晚上9点通过自己的TrueSocial表示：“我的新正式特朗普Meme币出来了。现在马上接收$TRUMP”，并挂上了相关硬币购买链接。《福克斯商业》表示：“不到24小时，$TRUMP的价值从几美分飙升至33.87美元，呈现出超过18000%的巨大价格上升”，“因此，以市价总额为准，被列入世界30大虚拟货币中。”据WSJ透露，该硬币的80%由特朗普当选人的子公司等与当选人相关的机构或人士拥有，仅一天时间就创下了60亿美元以上的市场价值。随着该硬币以Solana区块链网络为基础发行，市价总额排名第四的虚拟货币Solana也暴涨了近20%。 对此，《纽约时报》指出：“这是利用总统职位赚钱的十分露骨的尝试”，“这是特朗普二期给出的政府不会犹豫违反伦理界限的信号。”WSJ预测：“特朗普币在部分热情的加密货币支持者中也受到了批评”，“想要影响华盛顿（美国政界）的外国政府或企业为了得到特朗普当选人的好意，有可能大量购买代币。”

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