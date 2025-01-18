三星电子以本公司股票形式支付高管奖金…“强化责任经营”. January. 18, 2025 07:41. by 郭道英 now@donga.com. 三星电子为了加强责任经营，历史上首次将高管的部分奖金以本公司股票的形式支付。其方针是，如果支付约定1年后股价下降，实际支付股票数量也将减少。 三星电子表示，决定以本公司股票的形式支付今年对管理人员的超额利润绩效奖金（OPI）的一部分，并于17日在公司内部公布了上述内容。OPI是如果年经营业绩超过目标值，第二年初向职员支付的奖金，今年将于本月24日支付。 根据此次方针，常务必须选择以公司股票形式支付50%以上的奖金，副社长支付70%以上，社长支付80%以上，在册高管100%以公司股票形式支付。该股票将于1年后的明年1月实际支付，支付的股票从支付日起副社长以下1年内，社长团2年内不得抛售。以支付约定日为基准，常务和副社长、社长团将分别被设置2年和3年的出售限期。 特别是，如果1年后股价（以明年1月为准）比签署协议时下跌，那么支付股票的数量也会相应减少。例如，如果1年后股价下降10%，只得到约定股票数量的90%。 对此，三星电子解释说：“这是为了进一步明确管理人员的业务目标，强化责任经营”，“特别是将管理人员的奖金与股价直接挂钩，除了营业利润等经营业绩外，还强化股价管理，扩大重视股东的经营。” 三星电子拟研究从明年开始将这种超额利润奖金股票补偿制度扩大适用于普通职员的方案。但是，以职员为对象引进时，是否用股票领取将由本人选择。另外，三星电子表示，就职员的情况来说，将不会因股价下跌而减少股票支付数量。

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