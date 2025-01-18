“非主流电影巨匠”林奇导演逝世. January. 18, 2025 07:41. by 李智润记者 leemail@donga.com. “真是个奇怪的世界（strange world）。”（出自电影《蓝丝绒》） 通过电影《蓝丝绒》和电视剧《双峰》等，将隐藏在世界背后的人类不安呈现在大银幕上的“美国非主流电影巨匠”大卫•林奇导演离开了人世。享年78岁。 故人的遗属16日（当地时间）表示：“艺术家兼人类林奇已经离开了，现在因为他不在身边，世界上出现了很大的漏洞。”据美国《纽约时报》（NYT）报道，虽然没有透露具体死因，但曾是烟民的林奇去年被诊断为肺气肿后，连在家中走路都很困难。 故人1946年出生于蒙大拿州，在费城的宾夕法尼亚美术学院学习绘画。1970年故人进入洛杉矶美国电影研究所下属的电影学校，正式走上了电影之路。林奇导演在生前接受采访时回忆说，“蒙大拿的森林和费城的忧郁氛围是我的电影的养分。” 故人的作品从初期作品开始就充满了“华丽而不安（florid and unnerving）”的氛围。1977年的处女作《橡皮头》以跨越梦想和现实界限的强烈场面调度，至今仍被认为是非主流电影的经典之作。之后《象人》、《蓝丝绒》等多少有些粗糙的画面和深入人心的音乐等融合在一起，让无数影迷为之疯狂。林奇导演表示：“电影应该同时具备善和黑暗的力量。” 大众最卖座的作品是电视系列片《双峰》（1990~1991年）。这是一部讲述在假想乡村被选为庆典女王的女性被杀后发生的事情的悬疑惊悚片，1993年在国内播出后人气飙升。 林奇导演在1990年戛纳电影节上凭借《我心狂野》获得金棕榈奖，跻身世界级大师行列。曾是新人演员的尼古拉斯•凯斯通过出演该作品成为了明星。2001年获得戛纳电影节最佳导演奖的《穆赫兰道》当年被《纽约时报》评为年度最佳影片。他曾4次获得美国奥斯卡奖提名，但无缘获奖，但在2019年获得了功劳奖。 故人与史蒂芬•斯皮尔伯格、乔治•卢卡斯等主流导演交情深厚，还受到共和党前总统罗纳德•里根的邀请，在白宫一起观看了电影。故人最后一部长篇电影是《内陆帝国》（2006年），并执导了2017年《双峰》的后续篇《双峰：回归》。故人生前还成立了“大卫林奇基金会”，在很长一段时间内阐明了超越冥想法。

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