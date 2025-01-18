包围法院，发文威胁法官……还有靠煽动愤怒赚钱的油管博主. January. 18, 2025 07:40. . 自从尹锡悦总统被捕以来，极端支持者的政治意愿表达已经超过了限度。在预计申请拘捕令的首尔西部地方法院周围，数百人从16日起聚集，用“人墙”堵住法院正门，并高喊“法治已经死亡”等口号。有人躺倒在地或与警察发生肢体冲突，这是无视法院100米以内不允许集会的现行法律的行为。不仅如此，还出现了针对驳回总统逮捕适当审查的首尔中央地方法院法官的恐怖威胁文章。15日，在尹总统被捕的京畿道果川公调处附近，还发生了50多岁男子自焚事件。 这种极端现象是部分极端支持层无法承受自己的期待感与现实背离而出现的。利用他们的愤怒和挫折的油管（YouTube）博主也对情况恶化负有很大的责任。他们在光化门、汉南洞官邸前等强硬支持层举行集会的地方进行了竞争性的现场直播。部分油管博主还毫不犹豫地煽动“警卫处开火”，示威参与者在油管上“打赏”（超级聊天）予以响应。这是发言越过激收益就越多的恶性循环结构，是把紧急戒严和弹劾引发的社会矛盾用于商业的行为。据悉，在第一次试图逮捕后的一周（6日至12日）里，韩国油管频道中超级聊天收益前10人中，有9人是强硬保守或极右博主，仅超级聊天打赏就平均达到1.7亿韩元。 尹总统对极端油管博主表现出关心，提高了其地位。国民力量党的政客们可能也受到了保守层集结现象的鼓舞，没能发出违逆这帮孤岛般人群的声音。在此期间，部分不自觉的宗教人士或极右油管博主发表了有关利用死亡和殉教的低于常识的煽动发言。 我们历经了内部分裂、外受挑战的国难时期。虽然支持的总统被弹劾带来的失落感很大，但不能容忍极端的行动。正是这种时候，朝野领导人应该用节制的话和行动展现团结的领导力。他们的言行将得到正确的记录和严正的评价。

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