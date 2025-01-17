“如何设定与尹锡悦的关系?”……执政党大选候选人陷入两难境地. January. 17, 2025 07:49. by 李相宪记者 dapaper@donga.com. 执政党下届大选候选人们正在苦思与尹锡悦总统的关系设定。国民力量党现行党章、党规规定，以反映50%的党员选举团和50%的普通国民舆论调查结果的方式选出大选候选人。现在有人说，在党内竞选时，考虑到反对弹劾的保守层选民的意向，不能与尹锡悦拉开距离，而考虑到大选正式选举争取中间选民，则要与尹锡悦保持距离，处于进退两难的境地。 首尔市长吴世勋在尹锡悦被高级公职人员犯罪调查处（公调处）逮捕的15日主张：“调查总统最好是公调处放手，在不拘留的状态下进行。”有分析认为，此前赞成弹劾的吴世勋主张不拘留调查，是因为考虑到党员及保守层对尹锡悦的同情舆论。吴世勋方面人士表示：“虽然赞成弹劾，但吴市长的立场是，对总统的调查应按照合法程序进行。” 大邱市市长洪准杓当天向尹锡悦表示：“就当是报应，顾全大局地应对吧！（在历史评价中）就当尹总统也是左派们集体狂热的牺牲者吧？”洪准杓反对弹劾等，表现出了优先考虑“家兔”的行动。洪准杓方面人士表示：“这与赞成弹劾的其他执政党候选人不同。” 前代表韩东勋自去年12月辞去党代表职务后，一直没有提及有关尹锡悦的言论。但是，亲韩东勋派系认为，相比强硬支持层，韩东勋可能会继续考虑中立层。韩东勋方面人士表示：“主导弹劾尹总统的韩前代表的领导能力得到认可的时间即将到来。” 雇佣劳动部长金文洙在执政党大选候选人中，在下届总统适合度上处于领先地位，对此党内有人分析说：“这是反对弹劾和逮捕尹总统的强硬保守支持层集结起来的。”

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