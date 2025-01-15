为了强硬保守，执政党应与强硬保守保持距离. January. 15, 2025 08:24. . 在首次引入准联动型比例代表制的2020年第21届议会选举局面中，政界人士对某一点饶有兴趣。那就是，在场外集会上受到强硬保守势力热烈支持的自由统一党能否进入议会。自由统一党向强硬保守势力招手说，“将代替议会选举前对参加光化门集会持消极态度的自由韩国党（经过第21届议会选举的未来统合党，目前的国民力量党）”。在比例政党投票中，只要得票率超过3%，就可以获得1席，在这种情况下，强硬保守势力能否真的脱离未来统合党，成为保守阵营关注的焦点。 但打开投票箱的结果显示，自由统一党的比例政党基督自由统一党在比例政党投票中只获得1.83%的得票率。当时未来统合党人士看到这样的结果后分析称，“强硬保守层也优先考虑战略投票”，被称为太极旗部队的强硬保守势力也认为，齐心协力对抗文在寅政府是当时最大的课题，因此没有离开未来统合党。 确认保守势力的战略投票倾向的未来统合党，之后在紧急对策委员长金钟仁体制下，更改党名为国民力量党，将生死存亡押在了外延扩张上。金钟仁采纳了反映中立实用路线的政纲政策，并前往光州国立5·18民主墓地下跪。当时党内也有“没有名分的左点击”“民主党人搞砸党”等不满，但由于不断追求中立层，最终在2021年4月7日补缺选举中夺回了首尔市长和釜山市长的位置。 接着，李俊锡领导团队也继承了国民力量党的中立外延扩张基调。作为保守政党代表，他破例在业务开始日访问光州，进一步支持了西进政策；通过“党员倍增”运动，将回避国民力量党的青年层引入党内。持续的外延扩张展示了党的2022年大选和地方选举的胜利。 但不知是不是国民力量党忘记了胜利的经验，出现了似乎对中间阶层漠不关心的举动。特别是在尹锡悦总统的紧急戒严和由此引发的弹劾局面比任何时候都更需要革新的时期，该党再次表现出只关注强硬保守层的姿态。超过40名的执政党议员自称是汉南洞护卫武士。他们打着“为了防止法律系统遭破坏”的旗号。但在中立层眼中，这只会与尹总统在停职期间鼓励“与反国家势力斗争到底”的信息重叠。在党内被视为默认禁忌的场外集会上露面的议员们，现在不难看到。 政界认为，提前大选很有可能成为现实。从最近的政治情况来看，大部分人认为提前大选将成为阵营之间的激烈竞争。也就是说，哪一方拉拢更多的中立层很有可能决定大选结果。 如果提前举行大选，国民力量党就要在拉拢中立层方面倾斜的运动场上开始比赛。越是被强硬保守所埋没，中间层的脱离就越像硬币的两面。国民力量党多次经历了强硬保守的“感恩”战略投票。国民力量党报答站街的“感恩”强硬保守派，不是马上对他们说好听的话，而是暂时保持距离。

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