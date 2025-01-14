国情院：“朝鲜强迫派俄军人在被俘虏前自杀式爆炸”. January. 14, 2025 08:18. by 金埈馹 jikim@donga.com. 韩国国家情报院13日向国会情报委员会报告称，据掌握的情况，朝鲜当局强迫为支援俄罗斯而派遣的朝鲜军人在被俘虏前自杀身亡。 国民力量党议员李成权、共同民主党议员朴善源等情报委朝野干事表示，国情院当天在国会情报委全体会议上报告说，朝鲜军阵亡者所持的笔记中记载了上述内容。根据该方针，一名朝鲜士兵在面临被乌克兰军队俘虏的状况时，高喊“金正恩将军”，试图用手榴弹自爆，结果被击毙。 国情院报告说，最近已经确认，被乌克兰当局俘虏的两名朝鲜军人属于此前派遣的侦察总局2500名战力。据悉，他们陈述称，朝鲜当局没有承诺派兵工资，收到的是“优待英雄”的公告。 韩国情报当局就最近被乌克兰军队俘虏的两名朝鲜军人表示，如果本人愿意前往韩国，韩国将与乌克兰协商掌握人身的方案。李成权说：“那名俘虏没有表明去韩国的立场。国情院的立场是，如果（朝鲜军人）提出归顺要求，将积极与俄罗斯、乌克兰进行协商。”乌克兰总统泽连斯基当地时间12日在“X”上用韩文表示：“只有在（朝鲜国务委员长）金正恩能够推进交换被扣留在俄罗斯的乌克兰战俘和朝鲜军人时，才准备把朝鲜军人移交给金正恩。” 据国情院掌握的情况，截至目前，派遣到俄罗斯的朝鲜军人中，死亡300多人，负伤2700多人，死伤达3000多人。

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