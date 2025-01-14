在野党：“尹锡悦要求警卫处动刀动枪”……警卫处：“与警方接触的干部已被停职待命”. January. 14, 2025 08:12. by 申娜莉记者、安圭英记者 journari@donga.com、kyu0@donga.com. 警卫处内部有人爆料称，在执行第二次逮捕令之前，尹锡悦总统要求总统警卫处使用枪、刀等武力。虽然尹锡悦方面否认，称“这是虚假事实”，但警卫处当天表示，已经对涉嫌向警察厅国家调查本部内部机密的干部停职待命。有人指出，警卫处内部爆料和机密泄露事实被公开实属罕见，由于内部对警卫处次长（代理处长）金成勋等强硬派指挥部的反对，警卫处出现了裂痕。 国会行政安全委员会在野党干事、共同民主党议员尹建永13日召开记者会主张，尹锡悦在第一次抓捕前一天与6名总统警卫处干部共进午餐时指示“对于想要接近我逮捕我的警察，即使不能开枪，也要带着刀，无条件予以阻止”。尹建永表示，通过警卫处干部的举报，掌握了上述情况。 警卫处就前一天金成勋在警卫处会议上对反对使用武力指示的干部停职待命的另一爆料表示：“经确认，（被停职待命的）对象与国家调查本部相关人士见面，告知了军事主要设施位置等内部信息。”这等于确认了警卫处干部试图否认使用武力的指示，与想要执行逮捕令的警察合作的事实。 有人指出，警卫处干部找到在野党议员，举报警卫对象总统的发言，并向即将执行逮捕令的警方告知官邸内部设施，从以保安为生命的警卫处特性上看，很难找到先例。熟知警卫处情况的某相关人士表示：“在绝对保护总统人身安全的本职业务和阻止执行拘捕令的正当性之间苦恼的部分职员听到尹总统指示使用武器的主张后，认为‘不应该这样’，因此破例出现了爆料。” 据悉，警方在涉嫌妨碍对尹锡悦执行第一次逮捕令（妨碍特殊公务执行）的警卫本部长李光宇（音）当天也没有回应传唤要求后，正在研究申请逮捕令的方案。另有观察人士认为，如果法院签发针对金成勋申请的逮捕令，在对尹锡悦的第二次逮捕过程中，有可能同时逮捕金成勋和李光宇。

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