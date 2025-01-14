强硬油管主与政界之间恶劣的共生关系. January. 14, 2025 08:06. . 8日晚，某极右倾向的油管（YouTube）账号上上传了题为《国民力量党地方议员们、党协委员长们听好了》的48秒节目。主持人说：“地方医院XX们快点出来。好好想想吧！是知道我们的火力的。（不来的人）会逐一列出名单。这是威胁而不是请求。”主持人又对国民力量党地方议员和党协委员长们说：“要阻止对尹锡悦总统的逮捕令执行，立即到官邸前面来！”到目前为止，该视频的点击率超过16万次，有1300多个留言表示支持。还出现了向运营者公告的后援账户汇了款的回帖。 第二天，有消息称，前国土交通部长元喜龙和执政党院外党协委员长等决定每天守在官邸前，直到逮捕令有效期结束。执政党相关人士表示：“应该不是因为相关油管节目。说实话，从从政的立场来看，很难无视通过油管传达的强硬支持层的声音。” 油管在此次从戒严到弹劾的全过程产生了巨大的影响。尹总统以极右油管主们主张的不正当选举阴谋论为由宣布戒严，在被弹劾后也表示“正在通过油管直播看到大家努力的样子”，向官邸前的支持者发出了鼓励信息。新年第一天晚上传达他的信息后，官邸前集会现场爆发出“总统正在关注我们”的欢呼声。这个场面也原封不动地通过油管进行了转播，尹总统应该也看到了。虽然因为自己而持续了一个多月的社会混乱，但尹总统仍然依靠极右油管账号，继续着极端的行动。 不知不觉间，执政党议员们也似乎与强硬油管账号勾结起来。五次当选的尹相现议员向全光勋牧师90度“鞠躬”，教授出身的金玟甸议员还安排了自称“白骨团”的反共青年团团体在国会内举行记者招待会。全牧师和反共青年团团长都是强硬油管账号的运营者。 最近，共同民主党忙于指责和告发这样的执政党。但事实上，共同民主党是否有资格这样做也是个疑问。利用强硬油管主的政治鼻祖不就是共同民主党吗? 每逢选举季节，不仅是共同民主党的主要候选人，现任议员和领导层也纷纷出现在金御俊的油管上呼吁支持。在上次议会选举之前，当时的候选人安贵玲、李彦周、全贤姬按照金某的“立正、鞠躬”口号行了大礼，科防委员长崔敏姬议员上月在金某的广播中公开了共同民主党科防初选议员的名字和赞助账户，请求赞助。 一名亲李在明派系的共同民主党现任议员表示：“你知道现在推动共同民主党的最大力量是什么吗？是金御俊的油管账号。”他说：“只要登陆金御俊的油管，赞助账户就会爆满，订阅人数也将以1000人为单位增加。” 政治家利用强硬油管主轻松确保极性支持层，油管主则通过超级聊天等收获赞助和点击数等巨大收益，是恶劣的共生关系。在政治完全消失的时代，政治家们不知羞耻，赤裸裸地表现出与强硬油管主的勾结关系，助长了矛盾和分裂。

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