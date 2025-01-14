要完善内乱特检法“保密”，也要查明是否“借朝鲜搞事情”. January. 14, 2025 08:05. . 共同民主党13日在国会法制司法委员会上表决通过了追加调查尹锡悦政府是否有外患行为的第二件特检法案。新特检法案中包括了韩国无人飞机入侵平壤说、研究对朝鲜境内垃圾气球进行原点打击说、诱导朝鲜攻击“北方界线”说、主张向海外纷争地区（乌克兰）派兵、启动对朝扩音器、扩大散发对朝传单等6个调查对象。也就是说，要追究总统是否存在为紧急戒严创造名分、诱导朝鲜军事挑衅的所谓“北风工作（借朝鲜搞事情）”。国民力量党表示，“是要调查（对朝扩音器等）金正恩政权最害怕的军方通常应对吗”，在表决前退了场。 如果军队统帅尹总统助长了南北（韩朝）武力冲突，即使通过调查也要查明真相。在被拘留的核心参与者、前情报司令卢相元的手册中发现了“诱导朝鲜NLL（西部海上‘北方界线’）攻击”的亲笔留言。有必要查明是他自己胡思乱想，还是记录了当时与国防部长金龙显的协商。共同民主党声称金龙显指示联合参谋本部打击朝鲜垃圾气球原点的主张也应该得到检验。虽然国防部否认称“没有过这样的指示，也没有借朝鲜搞事情”，但如果属实，有可能引发朝鲜的必然报复，演变成军事灾难。 在6个调查对象中，围绕垃圾气球原点打击、诱导“北方界线”挑衅、军队无人飞机入侵平壤等戒严势力的诱导行为是否真的存在，应该不会有太多意见分歧。但是，不要因为对朝传单、对朝扩音器广播一样的通常心理战应对，或者像出兵乌克兰一样在野党也无法提供实际依据的事情，引发不必要的安保争论。 在野党制定的特检法案第19条在扣押搜查国家情报院、国防部、联合参谋本部、总统室等拥有核心军事情报的机关时斩钉截铁地表示，“出于安保原因，不能拒绝”。戒严的真相要一五一十地查明。但即便如此，也难以认为特检已经就无限制地扣押对朝情报和作战文件是否正确达成充分的社会共识。 大法院法院行政处已经向国会传达了“无限制扣押军事机密并无先例”的意见，同时还劝告，如果是和外患罪没有直接关系的对朝情报，应立即返还并废弃复印件。国会要查明真相，但是要通过节制的调查提高调查结论的信赖度。希望最晚在16日预告的全体会议表决之前体现这样的担忧。

한국어