奉俊昊最新力作《米奇17》将于下月28日在韩上映. January. 11, 2025 07:33. by 金民 kimmin@donga.com. 奉俊昊导演（56岁•照片）继获得美国奥斯卡金像奖最佳影片奖的电影《寄生虫》（2019年）之后，时隔6年推出的新作《米奇17》将于下月28日在韩国上映。 华纳兄弟韩国10日表示：“奉导演的好莱坞电影《米奇17》将于2月28日在韩国首次上映”，“饰演主人公米奇的演员罗伯特•帕丁森也将于20日访问韩国。”据悉，《米奇17》的全球首映日期是3月7日。 《米奇17》是继在2020年第92届奥斯卡颁奖典礼上获得最佳作品奖、导演奖、剧本奖、国际长篇电影奖等奖项的《寄生虫》之后，奉导演时隔6年推出的最新作品。影片改编自美国作家爱德华•阿什顿的2022年科幻小说《米奇7》，讲述了投入冰封宇宙行星开拓的克隆人米奇的故事。 演出阵容也非常华丽。凭借电影《暮光之城》系列成为世界级明星后，通过《信条》、《新蝙蝠侠》积累作品的帕丁森担任主演。去年凭借奈飞电视剧《愤怒的人们》获得艾美奖最佳男主角奖的韩裔演员史蒂芬•延和在《复仇者联盟》系列中作为绿巨人备受喜爱的演员马克•弗鲁洛也将出演。 据华纳兄弟韩国公司透露，奉俊昊和帕丁森等人将于20日在韩国举行《米奇17》的部分视频上映会，然后进行舞台问候等多种日程。据悉，首次访问韩国的帕丁森在忙于拍摄下一部作品时，表示“想去奉导演的国家”，并调整了日程。 《米奇17》在美国从去年开始被选为今年最值得期待的电影之一，备受关注。美国有线电视新闻网（CNN）在“2025年11部值得期待的作品”中提到了该电影，并介绍称，“虽然看起来像科幻喜剧，但通过在宇宙空间承担危险任务的复制人，将讲述黑暗、沉重的主题。”美国大众文化媒体《综艺》也称这是奉俊昊导演的新科幻惊悚片，并将其与《美国队长：勇敢新世界》、《阿凡达：火与灰》等一起列为上半年最值得期待的作品。

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