美国国服T恤衫对我们意味着什么？. January. 11, 2025 07:33. . 最近，在美国零售企业沃尔玛超市有卖得非常火爆的T恤衫。去年独立纪念日（7月4日）上市的该衣服胸前印有“AMERICAN MADE”（美国产）字样，下端有小星条旗图案。乍一看，与其他呼吁爱国心的“国服”商品没有什么不同，但有两个特别之处。首先价格仅为12.98美元（约1.9万韩元），非常低廉。另外，纺纱、染色、缝纫等所有生产过程实际上都在本土进行。棉花的原产地当然也是美国。 T恤衫是一家名为“American Giant（美国巨人）”的企业的品牌。据说，温斯洛普代表回忆起儿时的乡愁，创立了这家公司（2011年）。在他度过幼年时期的20世纪70年代，美国的服装产业竞争力相当高，街上穿着质量好的国产服装的人非常多。但此后随着全球化的发展，生产基地转移到了人工费低廉的中国等海外，进口服装瞬间占领了美国市场。温斯洛普想扭转时光机，证明美国仍然可以生产出物美价廉的衣服。该公司与美国南部农场建立了合作关系，以低廉的价格采购原材料，并通过工厂自动化降低了生产成本。最终，通过与沃尔玛签订大规模供应合同，确保稳定的销路，成为了13美元T恤能够实现的秘诀。 当然，这种产品的成功事例只是极少数。在美国销售的衣服中，海外生产的进口产品仍占95%以上。但是，美国巨人的“小试验”让美国受到了不小的鼓舞。因为他们展示了不依赖外国，单纯地通过本国供应网生产产品，并由此提出了守护产业基础、创造工作岗位的标本。如果特朗普二期政府按照承诺大幅提高进口产品关税，“美国制造”的竞争力将进一步倍增。也就是说，企业即使不呼吁爱国心，也可以向消费者推出不亚于外国产品的性价比产品。想要在本国进行所有生产过程的企业们的步伐与下届政府的政策基调100%吻合。不仅是关税，不知道今后还会有什么样的奖励措施能造就“第二个美国巨人”。 美国对制造业复兴的期待感反而会成为韩国相当大的挑战。因为，如果美国在高关税壁垒的基础上，用比以前更严密的供应网筑起铜墙铁壁，韩国企业挤进巨大北美市场的空间将越来越小。虽然最近韩国因最大市场中国出口放缓而苦苦挣扎，但去年韩国对美国实现了史上最大的顺差，在贸易战线上取得了不错的成绩。但是情况正在发生巨变。特朗普当选总统仅靠保护贸易和回巢政策还不够，美国国内生产困难的核心产业将挤压像韩国这样的盟国，施压要求在美国土地上建工厂。对于依赖美国安保的韩国来说，这种要求是绝对不能忽视的。特朗普在就任之前，甚至不惜威胁邻国交出领土。 韩国企业在美国的不利因素基础上，因中国推出低价商品，受到了双方的夹击。如果内需市场被中国产海啸蚕食，美国等海外市场的销路也受阻，那么不仅会面临单纯的通商危机，稍有不慎就会面临产业基础崩溃的局面。像这样，对外环境日益恶化，而必须坚持下去的国家仍是一团糟。对于企业来说，这是比任何一年都不安的一年。

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