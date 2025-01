一本生动介绍“6•25派遣”瑞典医疗队活动情况的图书. January. 10, 2025 08:46. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 最近出版了一本用彩色照片等生动地介绍6•25战争当时派遣到韩国的瑞典医疗支援团的活动情况的图书。 这是瑞典6•25参战勇士协会之一的“韩瑞协会(Koreanska S¨allskapet)”出版的题为《6•25战争的瑞典野战医院(The Swedish Field Hospital in the Korean War)》的书册。该册子是由运营首尔龙山区战争纪念馆的战争纪念事业会(会长白承周)捐款制作的。战争纪念事业会于2023年9月访问瑞典,收集了有关6•25战争的当地资料,并向韩瑞协会转交了捐款。 该册子内刊登了瑞典参战勇士们在6•25战争当时在釜山等地亲自拍摄的100多张彩色和黑白照片。其中包括身穿野战服的瑞典医疗支援团所属医生和护士们为排着长队的儿童进行诊疗,向孤儿们转达救援物资的同时,照顾行动不便的老人等。河沟旁密集的棚户区等曾是难民圣城的釜山各地的风景也用彩色照片进行了介绍。 据悉,这些照片大部分都是韩国国内首次公开的照片。册子用英语和瑞典语记录了6•25战争的爆发背景、瑞典的参战经过、当时釜山的情况、对参战勇士的采访等。战争纪念事业会方面表示:“从28日开始,可以在战争纪念馆2楼6•25战争档案中心图书资料室看到册子。” 韩瑞协会名誉会长拉斯•弗里斯克对帮助出版的战争纪念事业会表示感谢,并表示:“希望(通过这本书)让当时帮助过无数韩国军人和平民的瑞典的人道主义支援和努力广为人知。” 瑞典在6•25战争当时最先向韩国派遣了医疗支援人力,在医疗支援国中最长的6年6个月里持续进行了支援活动。在釜山设立红十字协会野战医院,治疗了2万5000名以上的军人和民间人士,停战后还与丹麦、挪威一起开设了国立中央医疗院,并向韩国医疗团队传授了先进的医疗技术。

