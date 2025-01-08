朝鲜发射高超音速洲际导弹，更低、更能机动变轨、飞行距离更远. January. 08, 2025 08:19. by 尹相虎军事记者、孙孝周记者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com. 朝鲜7日表示，前一天（6日）在平壤市某发射场成功试射了新型高超音速中远程弹道导弹。朝鲜国务委员长金正恩和女儿主爱一起通过视频监控系统观看了试射，并表示：“可以有效突破任何密集的防御壁垒，对对方造成巨大的军事打击。可以可靠牵制可能影响国家安全的太平洋地区的任意对手。”分析认为，这意味着已经基本完成秘密武器，可以到达韩半岛发生紧急情况时美国战略轰炸机起飞的关岛基地。 在朝鲜中央通讯社等官方媒体当天公开的照片中，高超音速洲际导弹被推测与去年4月发射的“火星炮-16”型是同一型号。滑翔机型弹头等外形也几乎没有差异。但朝鲜公布的飞行参数更具威胁性。朝鲜主张，导弹按预定轨道飞行了1500公里，准确无误地落在了公海上目标水域。这比去年“火星炮-16”型导弹的飞行距离（1000公里）多飞了400公里，是朝鲜发射的高超音速导弹中最远的飞行距离。 此前，韩国军方6日曾表示，朝鲜从平壤一带发射的导弹飞行了约1100公里。朝鲜发射的高超音速洲际导弹由于低高度机动变轨进入韩美监视网的死角地带，其最终落后有可能没有被后者捕捉到。 朝鲜主张，导弹的第一次顶点高度为99.8公里，第二次顶点高度为42.5公里。这意味着通过两次上拉机动，进行了反复上升-下降的变轨飞行。特别是第二次顶点高度（42.5公里）大幅低于去年4月发射的“火星炮-16”型（72.3公里），飞行速度也是音速的12倍。这展示了超过此前朝鲜发射的高超音速导弹的最大飞行速度（约为音速的10倍）的飞行能力。韩国军方人士分析称，“这是进行了更低、更快机动变轨、延长射程的测试”。 朝鲜公布的导弹飞行距离（1500公里）几乎可以到达平壤至日本冲绳（约1420公里）。冲绳美军基地部署了F-22隐形战斗机等，可在20-30分钟内抵达平壤，打击朝鲜指挥部。 不过，韩国联合参谋本部人士表示：“朝鲜主张的飞行距离和第二次顶点高度等很有可能是欺骗。没有第二次顶点高度。”有人指出，从韩美监视资产无法捕捉到其下降和再次上升的轨迹这一点来看，还不足以作为高超音速导弹进行评价。 该人士表示：“高超音速导弹在纵深较短的韩半岛内很难发挥其性能。”意思是，在作战环境狭窄、几乎没有监视空白区域的韩半岛，即使导弹机动变轨，也可以进行追踪和探测。 预计朝鲜今后为了最大限度地增加射程，将进行追加试射。韩国军方人士表示：“朝鲜将加快完成至少飞行3000公里以上、从平壤打击关岛的超音速洲际导弹。在这一过程中，俄罗斯也有可能提供技术支援。”

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