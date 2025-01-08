英国牛津词典收录《鱿鱼游戏》中登场的“Dalgona”“Hyung”. January. 08, 2025 08:18. by 李浩宰记者 hoho@donga.com. 在英国牛津大学出版部发行的英语词典中，Netflix系列《鱿鱼游戏》中登场的“Dalgona”（照片）作为标题词被刊登。 据牛津英语词典（OED）网站7日消息，词典去年12月通过更新新单词数据，收录了“焦糖饼（dalgona）”、“哥哥（hyung）”、“练歌房（noraebang）”、“老幺（maknae）”、“炖菜（jjigae）”、“炒年糕（tteokbokki）”、“盘索里（pansori）”等共7个韩语词汇。 据分析，收录“焦糖饼（dalgona）”是因为在《鱿鱼游戏》第一季中，参赛者们为了生存而展开焦糖饼游戏。作为词典中的例句，则摘录了2022年10月美国日刊《波士顿环球报》有关“Netflix刚刚推出了让粉丝们涌向焦糖饼糖果的韩国热门作品《鱿鱼游戏》。很多人为了再现这种既便宜又甜蜜的零食，都去了抖音”的文章。 有分析认为，《鱿鱼游戏》对“哥哥（hyung）”登上词典也产生了影响。作品中主人公基勋（李政宰饰）亲切地称呼非亲属关系的人为哥哥。词典对“哥哥”的解释是“用尊敬、爱意的表现来称呼年长的男性朋友时使用”。 在海外K-POP粉丝之间也流行模仿《鱿鱼游戏》。AESPA、TWICE等K-POP组合成员们正在社交网络服务（SNS）上上传身穿鱿鱼游戏参加者穿的绿色运动服或粉红色主持人员服装的形象。Ali Express等中国网上购物中心还销售了印有鱿鱼游戏角色的“山寨”海报和靠垫等。

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