首先要改变威胁韩国信用等级的“扰民政治”. January. 08, 2025 08:18. . 今年一年韩国经济政策的四个重点之一就是“对外信誉管理”。韩国政府2日发表《2025年经济政策方向》时表示：“如果说对内现在最紧迫的是改善民生，那么对外管理信誉最为重要。”由于紧急戒严以后持续的政治混乱，国家信用等级也会动摇的忧虑越来越大，因此决定全力维持对外信誉。任命过去引领韩国经济的经济官员为合作大使，还将在海外举行韩国经济说明会。 这是第二次在总统被停职的情况下迎接新年。但对外信誉管理走在前面尚属首次。朴槿惠前总统弹劾案开始审理的2016年底，政府出台的第二年经济政策方向上从未出现过“对外信誉”，只是加了一行将于2017年1月在美国纽约举行经济副总理主持的韩国经济说明会的内容。政府也认为，政治不稳定对经济的负面影响比弹劾朴槿惠时更大。 与2017年不同，对外信誉管理为什么变得更为重要呢？恶化的外部条件被认为是主要原因之一。韩国银行去年12月分析说：“过去弹劾局面中，中国的高增长（2004年）、半导体景气好转（2016年）等友好的外部条件通过改善出口支撑了增长势头，但此次由于贸易环境的不确定性增大等，外部条件的困难增大。”政府预计今年出口将比去年只增加1.5%。这与2017年全年出口同比激增15.8%形成鲜明对比。 大幅增加的国家债务也对对外信誉造成负担。2016年底国家债务为627万亿韩元，到2023年底猛增到1127万亿韩元，增加了500万亿韩元。政府预测，今年国家债务将增至1277万亿韩元。届时，国家债务将接近国内生产总值的50%。国际信用评价公司标准普尔把韩国的国家信用等级提高一个阶段的2016年，国家债务是国内生产总值的34%。 今年的国库券发行规模也创下了历史新高。发行额比偿还额多80万亿韩元，国家债务也将增加80万亿韩元。今年税收不足很有可能持续，如果补充预算编制也成为现实，最终要增加国家债务来充当。国内信用评价公司NICE信用评价公司最近警告，“国库债券发行激增导致政府债务偿还能力指标恶化，是国家信用等级下行压力加大的要因，可能对2025年以后的等级产生影响”。 成为韩国经济“新常态”的低增长之于对外信誉也是负数。政府以目前政治不确定性迅速得到整理为前提，预测今年的经济增长率为1.8%。与2016年弹劾政局时不同，仅从经济方面来看，有很多可以降低对外信誉的地方。如果对外信誉发生动摇，最终受害的还是国民。无论政府如何积极行动，消除政治不确定性是管理对外信誉的第一步。似乎只有政治家们还不知道，只有停止“扰民政治”，才能维护韩国经济的地位。

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