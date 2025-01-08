12月3日党部的50人、1月6日总统官邸的40人……还有“果川登陆作战”. January. 08, 2025 08:17. . 在对尹锡悦总统第一次逮捕令执行期限的最后一天6日早晨，40多名国民力量党议员聚集在首尔市汉南洞总统官邸前。其代表人物金起炫议员表示：“高级公务人员犯罪调查处（公调处）没有调查内乱罪的权限。”同一天下午，在场的李哲圭议员来到警察厅声称“警卫处拒绝逮捕是正当权利”。官邸前议员仅得到确认的就有44人，超过该党所属108人的40%。该党紧急对策委员长权宁世和院内代表权性东虽然没有出席，但两人的秘书室长都参加了。 虽然国民力量党声称是“以个人身份去的”，但他们在汉南洞的集结表明，执政党国民力量党是多么脱离国民情绪和常识。如果公调处当天试图逮捕总统，44人很有可能参与了警卫处的物理阻止。现在当务之急是通过调查总统查明戒严的真相，通过宪法法院审理判断尹总统的法律地位。因此，应尽早解决国家混乱局面。但汉南洞44人似乎更关心的是谈论“非法逮捕令”，使公共权力无力化，拖延时间，制定有利的选举日程。 他们的行动让人联想到12月3日戒严之夜。当晚在国会投票赞成解除戒严的190名议员中，执政党议员只有18人。与亲尹（锡悦）主流关系密切的50多人没有参加表决，而是停留在党部，通过电视观看了全体会议场的表决场面。解除戒严时视而不见的这些人和反对执行逮捕令的44人大部分重叠。国民力量党一方面与总统保持距离，却对亲尹主流展开的拥护总统的场外行动袖手旁观，观察部分强硬支持层的舆论。 由权宁世紧急对策委员会体制任命的发言人金民洙在活动第一天即6日辞职，浓缩地展示了执政党的这种问题。金民洙在宣布戒严两天后的去年12月5日，在右派油管上就军队投入到京畿道果川的中央选举管理委员会一事吹捧称：“这是果川登陆作战。这才是尹锡悦。表现不错。”他一直在谈论戒严的正当性和选举舞弊的可能性。尽管如此，他还是毫无限制地被推荐担任发言人一职，并得到了任命。这意味着，执政党的警报系统有问题。

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