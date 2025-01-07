逮捕尹锡悦，公调处想交给警方，制造混乱后退回原地. January. 07, 2025 08:02. . 高级公职人员犯罪调查处（公调处）试图将对尹锡悦总统执行逮捕交给警方，但因警方的拒绝而撤回。公调处向警方发送“委托执行逮捕令”的公文后，警方以“有违法嫌疑”为由强烈反对，公调处又作出退让。公调处不仅未能在截至6日的拘捕令有效期内逮捕尹锡悦，反而因自己的单方面要求，徒然助长了调查机关之间的混乱。公调处还向法院申请了延长逮捕期限。 调查初期，检察机关、警方、公调处就调查尹总统展开私底下竞争，以检警为对象启动移交要求权，最积极的机关就是公调处。既然动用具有强制性的法律权限，拿到了对尹总统的调查权，就应该表现出相应的力量和责任感。但公调处本月3日试图执行逮捕令时，遭到总统警卫处的反对，在5个半小时后后退。此后两天没有采取任何措施，在拘捕令时限的最后阶段突然向警方发送了“全权委托逮捕”的公文，引起了争议。 同时，公调处还表示，将继续保留对尹总统的调查权。意思是说，把没有找到突破口的逮捕尹总统业务交给警方，一旦确保人身，又要交由公调处调查。这不能不说是过于以自我为中心和便利主义的想法。很多人认为，从法理上看公调处检察官不能指挥警方执行逮捕令，但公调处甚至没有就这一问题与警方进行充分的事前协商。也难怪警察内部出现“对公调处的水平感到忍耐极限”等不满之声。 发生这种混乱局面的根本原因当然是尹总统拒绝了法院签发的逮捕令，警卫处动用武力予以阻止。检察官和调查官加起来只有50名左右的公调处，面对拥有数百名人员和装备的警卫处，确实存在局限性。即便如此，现在也不允许后退。公调处主动出面拿到了针对尹总统的调查权，就应该以果断和原则拿出像样的结果。

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