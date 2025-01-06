“怪物前锋”哈兰德梅开二度，曼城状态复苏取得英超两连胜. January. 06, 2025 08:11. by 金正勋记者 hun@donga.com. 曼彻斯特城队（曼城）凭借“怪物前锋”埃尔林•哈兰德的梅开二度进球，在英格兰足球超级联赛（EPL）上取得了2连胜。 5日，曼城队在英国曼彻斯特的伊蒂哈德体育场举行的与西汉姆联队的2024~2025赛季英超第20轮主场比赛中以4比1大胜对手。当天，曼城队在上半场第10分钟凭借对方的乌龙球领先对手，并在上半场第42分钟和下半场第10分钟凭借哈兰德的梅开二度锁定了胜局。两次都得到萨尔维尼奥助攻的哈兰德分别用头部和左脚攻破了对方的球门。 挑战英超5个赛季连续夺冠的曼城队最近在EPL上连续3场不败（2胜1平）。本赛季初期连续9场不败、排名第一的曼城队从第10轮到第17轮的8场比赛中6次失利（1胜1平），排名跌至第7位。英国公营电视台BBC报道说：“曼城队在英超取得2连胜是自去年10月以来的第一次，攻入4球是自去年8月以来的第一次”，“射手哈兰德也是自去年9月以来首次攻入多粒进球。”当天攻入本赛季第15、16粒联赛进球的哈兰德以1球之差紧追射手榜头名利物浦球员穆罕默德•萨拉赫。 本场过后曼城队以10胜4平6负（积34分）的成绩守住了第6位。曼城队主教练瓜迪奥拉表示，“当然有很多积极的方面，但还没有达到我们的水平。这并不是球迷们熟悉的曼城面貌。” 托特纳姆热刺队在4日举行的与纽卡斯尔联队的主场比赛中以1比2负于对手。托特纳姆热刺队的孙兴慜（33岁）在下半场第17分钟替补上场，但未能取得进球。在最近4场比赛中取得1平3负战绩的热刺队目前积7胜3平10负（积24分），排名下滑至积分榜第12位。

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