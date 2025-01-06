泽连斯基：“朝俄一个大队最近两天在库尔斯克全军覆没”. January. 06, 2025 08:09. by 趙은아 achim@donga.com. 乌克兰总统泽连斯基主张，派遣到俄罗斯西南部库尔斯克地区的朝鲜军队最近两天内有一个据推算数百人的大队全军覆没。 据乌克兰媒体《RBC乌克兰》4日报道，泽连斯基在当晚的例行视频演讲中表示：“在今天和昨天（3、4日）在库尔斯克州马斯诺夫卡附近的战斗中，俄军失去了由朝鲜步兵和俄降落伞部队组成的最大一个大队。”但他没有说明具体的人员伤亡情况等。路透社报道说，一个大队一般是指数百人的兵力。 据悉，去年10月起派往俄罗斯的朝鲜军队在库尔斯克地区部署了约1.1万人。据最近乌克兰军方宣布和媒体报道，朝鲜军人使用破损的手榴弹等老式装备，无人机攻击等现代战争经验不足，导致大量人员伤亡。 乌克兰第八特战连的作战下士米哈伊洛·马卡鲁克去年12月27日对美国“自由亚洲电台”表示：“朝鲜士兵使用的步枪大部分是老旧的卡拉什尼科夫步枪（AK-27），使用的刀只是一把小短剑。”泽连斯基也主张，截至去年12月23日，朝鲜军人死伤超过3000人。 在这种情况下，一则乌俄士兵展开激烈白刃战的视频在网上成为了话题。据REN TV等俄媒体4日透露，最近在以“电报”为中心的社交媒体上，流传着俄乌军人在乌东顿涅茨克一个村庄里战斗的视频。 在看似用安装在乌克兰军人头盔上的摄像机拍摄的视频中，两名军人隔着建筑物展开了枪战。随着两人之间的距离越来越近，乌军用手握住了俄军的步枪枪口，俄军用短剑进行了攻击。在此过程中受重伤倒下的乌军向俄军说：“你是世界最优秀的战士。别打了，我想安静地死去。”据悉，这名军人说完“妈妈，再见”后引爆手榴弹结束了生命。

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