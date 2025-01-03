“日常工具成为致命武器”，对汽车恐怖袭击的恐惧感扩散. January. 03, 2025 09:03. by 洪禎秀 hong@donga.com. 随着在美国路易斯安那州新奥尔良恐怖袭击车辆上发现“伊斯兰国（IS）”旗帜和爆炸物，人们对“汽车恐怖袭击”的警惕心正在加大。也有人担心，随着日常生活中频繁使用的汽车被用作致命的恐怖武器，恐惧感可能会扩散。 实际上，最近汽车恐怖袭击事件呈持续增加的趋势。据美国圣何塞州立大学明尼塔交通研究所（MTI）透露，1963年至2019年故意冲撞车辆而造成人员伤亡的事件（共184起）的70%发生在2014年以后。“伊斯兰国”2016年下达了鼓励汽车恐怖袭击的方针，2014年至2017年在全世界共发生17起汽车恐怖袭击，造成173人死亡。反伊斯兰主义恐怖袭击也动用了汽车。去年12月，在德国马格德堡举行的圣诞市场上，一名沙特阿拉伯男子用运动型多功能车（SUV）冲撞人群，造成5人死亡、200多人受伤。 犯罪动机与极端主义伊斯兰无关的汽车恐袭事件也不在少数。去年11月，在中国珠海，一名对离婚后财产分割不满的62岁男子用车撞人，导致35人死亡。2017年，在美国弗吉尼亚州夏洛茨维尔，一名白人优越主义者驾车冲向反对种族歧视的示威队伍，导致36人死亡或受伤。 汽车恐怖袭击之所以增加，是因为车辆比枪或爆炸物等更容易找到，而且保安检查也相对自由。据《纽约时报》（NYT）报道，美国联邦调查局（FBI）在内部文件中分析称：“被限制获取爆炸物或武器的攻击者如果使用车辆，用最起码的经验或训练，也会造成巨大损失。”英国《泰晤士报》也报道说，汽车已成为“穷人的大规模杀伤性武器（WMD）”。 有分析认为，自新冠病毒疫情全球性大流行以后，随着大规模户外活动的增加，形成了容易发生汽车恐怖袭击的环境。因为大部分汽车恐怖袭击的目标不是政府机关等高层人士，而是普通人。 《美联社》报道说，因此，很多城市为了防止汽车恐怖袭击，正在设置车辆进入切断装置或路障等。但是，这可能会造成交通不便，完全防止恐怖袭击是有限的。新奥尔良市市长拉托亚•坎特雷尔在记者会上表示：“虽然在新年前夜部署了300多名警察，但加害者故意绕过路障实施了犯罪行为。”在德国圣诞市场事故中，肇事车辆也穿过救护车专用车道，袭击了市民。

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