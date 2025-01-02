“传奇球员”鲁尼作为主帅再次以失败告终. January. 02, 2025 07:57. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “鲁尼的足球主教练经历是失败的延续。越来越多的证据表明他不是一名出色的主教练。” 美国体育专门媒体《The Athletic》在报道因球队成绩不佳而下课的韦恩•鲁尼主教练（40岁•照片）的消息时做出了上述评价。英格兰职业足球冠军联赛（第2级联赛）普利茅斯队去年12月31日通过球队网站表示：“解除了与鲁尼主教练的合同。”去年5月成为普利茅斯队主教练的鲁尼在2024~2025赛季的23场英冠联赛上取得了4胜6平13负的成绩。普利茅斯队在最近的9场比赛中以3平6负的成绩未能赢得一场比赛，在24支英冠球队中排名垫底，结束了去年的比赛日程。 鲁尼教练在球员时期作为英格兰的招牌前锋活跃在球场上，共参加了120场A级比赛，攻入53球。他在英格兰足球超级联赛（EPL•第1级联赛）曼联、埃弗顿等球队效力时，共参加了491场比赛，攻入208粒进球，在历届射手榜上排名第3。在曾5次带领球队获得英超联赛冠军等度过全盛期的曼联队时期，他一度与朴智星同吃一锅饭。 作为主教练，他的执教成绩非常寒酸。鲁尼于2021年在英冠球队德比郡正式开启了自己的主教练生涯。但是球队在2021~2022赛季英冠联赛上仅排在第23位，在降级到第3级联赛后辞职。此后，他曾执教过美国职业棒球大联盟（MLS）华盛顿联队（2022~2023年）、英冠联赛伯明翰城队（2023~2024年），但因成绩不佳等原因辞职或遭解雇。据足球统计专门网站“转会市场”透露，鲁尼在4支球队中仅取得46胜（44平87负），胜率仅为26%。

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