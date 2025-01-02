“俄罗斯在一年内将乌克兰占领地面积扩大到7倍”. January. 02, 2025 07:57. by 趙은아 achim@donga.com. 俄罗斯总统普京在2025年新年贺词中没有提及乌克兰战争。这是他自2022年2月俄罗斯入侵乌克兰以来首次在新年贺词中没有提及乌克兰战争。 有分析认为，今年迎来执政25周年的普京总统，为了表现出对长期执政的自信，同时强调在战争期间俄罗斯社会稳定，故意没有提及。就像他自信满满的新年贺词一样，俄罗斯去年在乌克兰占领的面积达4000平方公里，是2023年占领面积的7倍，在战况中也显示出了优势。 普京在1日零时通过主要国营电视台发表的新年贺词中表示：“我确信一切都会好起来。我们将继续前进。”但之于将于下月24日迎来战争爆发3周年的乌克兰战争俄罗斯使用的“特别军事行动”一词，他只字未提。 不过普京强调：“俄罗斯全境的数百万人、他们的家人和朋友的想法和希望与我们的军人和指挥官同在。”他还称赞战场上的军人是保卫俄罗斯、维护和平与安保的“真正英雄”。虽然没有直接提及战争，但可以解释为是在委婉地鼓励正在参战的军人。 美国《纽约时报》对此发表评论说：“普京模糊的演讲突出了他战时领导力的最大矛盾。”这是指，在将全体国民逼入战争的情况下，也希望维持日常生活的正常性。 这可能与最近战况对俄罗斯越来越有利的现实有很大关系。法新社对美国战争专门智库“战争研究所”的资料进行分析的结果显示，俄罗斯军队去年在乌克兰又占领了3985平方公里。这大约是2023年占领面积的7倍，是首尔（605.2k㎡）面积的6.6倍。 在俄罗斯毫无阻挡的攻势下苦苦挣扎的乌克兰总统泽连斯基也在同一天的对国民演讲中表示：“为了阻止俄罗斯的进攻和结束战争，我将竭尽全力。只有我们有力量，才能在战场上和谈判桌上得到尊重，我们的主张才能被接受。” 他还表示：“毫无疑问，美国新任总统有实现和平、结束普京入侵的意志和能力。”分析认为，考虑到将于20日执政的美国候任总统特朗普对援助乌克兰持否定态度，他试图敦促美国继续提供援助。

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