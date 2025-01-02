法院：“警卫处不能阻挠执行逮捕尹锡悦”. January. 02, 2025 07:55. by 宋有根记者、孙俊英记者 big@donga.com、hand@donga.com. 据悉，法院在对涉嫌内乱头目（首领）尹锡悦总统的逮捕令中写有“总统警卫处不得阻挠执行逮捕令”的内容。高级公职人员犯罪调查处（公调处）正在研究最快于2日执行宪政史上首次抓捕现任总统的方案。 据法律界1日透露，首尔西部地方法院专门负责逮捕令的部长法官李珣衡前一天签发了对尹锡悦的逮捕令和搜查令，并明示“相关逮捕令不适用刑事诉讼法第110条和第111条”。此前，总统警卫处以《刑事诉讼法》第110条第1项（不得扣押或搜查军事秘密场所）和第111条第1项（不能没收申报保管物品和有关职务机密物品）为根据，拒绝了调查机关的强制调查。警方执行有关内乱调查的扣押搜查令也全部遇阻。 但有分析认为，法院明确指出尹锡悦逮捕令不适用上述两个条款，确保了公调处强制搜查的法律正当性。公调处相关人士表示：“总统警卫处的防御逻辑崩溃了。如果就算这样也要阻止执行逮捕令，以现行犯现场逮捕（妨碍人员）就有了法律依据。”公调处去年12月31日向警卫处发送警告，其内容为，如果阻止逮捕令的执行，可以适用妨碍特殊公务罪等。尹锡悦方面的律师尹甲根（前大邱高等检察厅检察长）主张：“刑事诉讼法任何地方都没有赋予法官这样的权限。应该立即将负责逮捕令的法官停职并进行惩戒。” 公调处最早将于2日执行逮捕令。据悉，当初考虑到警卫等因素，3次传唤都是休息日，但执行逮捕令的迅速性非常重要，因此决定周中执行。由于执行拘捕令后必须在48小时内申请拘捕令，因此将在周中动员所有人力和资源迅速展开调查。公调处处长吴东运表示：“为了以防万一，我们正在协调动员警察人力。希望执行逮捕令没有遇到大的反对，即便有反对，也会采取合法的程序。”

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