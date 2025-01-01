《鱿鱼游戏2》一公开就遭遇“收视小偷”…在中国仅在线评论就有7万条. January. 01, 2025 07:59. by 李浩载记者 hoho@donga.com. “对不起，来晚了。上传完了。” 去年12月26日，非法流媒体网站“HooHoo TV”网站运营者“奇勋哥”上传了Netflix系列《鱿鱼游戏》第二季的7集全集，并上传了这样的文章。也就是说，在新作公开当天，即使不加入Netflix，也可以擅自观看作品。截至31日，上传到相关非法网站的新作点击量超过了2800万次。 去年12月26日公开的《鱿鱼游戏》第二季已经开始因“偷看”而大伤脑筋。Netflix在公开前就极度注重保安，但随着非法网站肆虐，损失正在扩大。特别是在Netflix不提供服务的中国，情况尤为严重。 甚至非法网站上传的《鱿鱼游戏》可以以高画质不断观看。不仅可以设置韩语字幕，还可以设置英语、日语、中文字幕。NouNou TV、TVwiki、TVmong等非法网站上还出现了“已光速上传”、“托福，节省了Netflix费用”等韩语留言。 问题是，即使发生了非法行为，也很难进行管制。上月16日，NouNou TV等非法网站运营者被拘留起诉，但10天后，新作公然流通。文化体育观光部著作权保护科相关人士表示：“即使进行管制，也会出现只抄袭‘NouNou TV’名字的新非法网站，因此很难应对。虽然正在追踪调查类似网站，但现实是由于建立在海外，只能切断网络地址（URL）。” 特别是中国的非法共享更加猖獗。目前，中国文化信息评价网站“豆瓣”上出现了7万条以上的《鱿鱼游戏》第二季评论。考虑到Netflix在中国没有正式服务，很有可能是非法收看的。诚信女子大学教授徐敬德（音）在自己的社交媒体上指出：“和《鱿鱼游戏》第一季时一样，中国国内的‘偷看’现在已经成为了日常。” Netflix作为国际著作权保护团体“ACE”的会员公司，正在积极应对非法流通，但预计损失将相当大。

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