凄惨的现任总统逮捕令……自己走出来吧. January. 01, 2025 07:58. . 据调查，每10名韩国国民中就有7人相信，12月3日紧急戒严以后尹锡悦总统就失去了总统资格。《东亚日报》新年民意调查结果显示，70.4%的受访者表示：“宪法法院应该批准弹劾案。”这接近回答“应该驳回弹劾案”（25.4%）的3倍。不管宪法法院如何裁决，认为尹总统应该下台的应答者也达到70.8%。 对于尹总统宣布紧急戒严“是否适用内乱罪”的提问，67.2%的应答者表示同意。回答“不适用内乱罪”的人占27.8%。这意味着，三分之二的受访者认为，尹总统在紧急戒严时向国会和中央选举管理委员会投入武装兵力、制定分发逮捕对象名单的行为是内乱行为。对于总统“为了消除不正当选举疑惑，需要紧急戒严”的主张，72.3%的人表示“不同意”。 这样的结果显示了经历过成熟民主的大韩民国国民的常识水平。这也是戒严事态发生近1个月后，听到国会弹劾、前国防部长金龙显等戒严相关人士调查内容等消息的多数国民的民心。仅占全体应答者27%的保守应答者中，反对弹劾（53.4%）略高于赞成弹劾（41.9%），中间层应答者中77.0%的人赞成宪法法院批准弹劾案。 我们在戒严、弹劾、飞机惨案等史无前例的危机中迎来乙巳年新年，面临着必须稳定完成总统调查和弹劾审判等重要程序的重大课题。代总统崔相穆昨天任命了因任命推迟成为矛盾核心的3名宪法法院法官中的两人，使政局有了转机。9个法官名额中原本只有6人的法官增加到8人，虽然不是9人的完整体，但总统弹劾审判暂时可以按原计划进行。希望此举能成为消除政治不确定性的开端。 崔相穆没有重复前任代总统韩德洙推迟总统弹劾审判顺利进行所需的最低限度法官任命的错误。现在正是他必须顺势顺理、管理并非某党某派一员的大韩民国总统权限好几个月的工作使命感。 时隔8年再次把我们亲手选出的总统送上弹劾审判台和法庭是不幸的事情。但我们所建立的民主系统给不畏惧这一制度的总统敲响了警钟。朝野政党都应该从让这一过程留下历史记录的观点、而不是党利党略出发来开展协商。国民将密切关注朝野政党如何善后处理被暂缓任命的一名法官。 回顾过去，我国历史一如直行的事情，也经历了诸多走过弯路的事情。有过后退一步的情况，也有过很多止步不前或迂回绕行的情况。8年前的朴槿惠总统弹劾和现在尹锡悦总统制造的国政空白事态就是这样的倒退。但随着时间的流逝，总会发现正在前进的我们。 在2024年12月的戒严、弹劾以及之前尹总统就任后的政治和国政中，有很多像树疙瘩一样的地方。总统不太能公私分明，总统夫妇的误判还玷污了国政。但是，要看我们如何在乙巳年新年里克服最近的危机和矛盾，“大韩民国”完全有可能重回正轨。虽然是在混乱和叹息中迎来2025年，但为了能在结束这一年时松一口气，今年要稳健地度过。

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