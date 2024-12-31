女明星高尔夫选手们接力向医院捐款. December. 31, 2024 08:06. by 金正勋记者 hun@donga.com. 在2024赛季韩国女子职业高尔夫（KLPGA）巡回赛上获得人气奖的黄宥敏（21岁）等明星高尔夫选手在年末之际加入了捐赠行列。 黄宥敏30日表示，已向乐天医疗财团Bobath儿童康复中心捐赠了1200万韩元。黄宥敏说：“希望需要康复治疗的儿童能在更好的环境下接受治疗。”本赛季光亚军就拿到三次的田艺成（23岁）也参与了捐赠活动。7月，田艺成被委任为首尔顺天乡大医院的宣传大使，并承诺每击出1个小鸟球，就会积攒1万韩元的捐款。田艺成在2024赛季抓下306支小鸟球，田艺成的赞助商和粉丝俱乐部一起募集捐款，24日向医院捐赠了1244万韩元。本赛季取得共同多胜王的玛达索（25岁）也来到首尔峨山医院，为支援小儿癌症患者捐赠了1000万韩元。与家人一起帮助地区社会弱势群体的GOLFZON NEWDIN集团会长金永灿（音）今年也继续捐赠。30日，金会长及其家人向社会福利法人饭桌共同体福利财团首尔煤炭银行捐赠了在1年的高尔夫回合中，每当取得小鸟球以上的记分卡成绩和“Age Shoot（下场打18洞的杆数比选手自己的年纪低）”时积累的“关爱邻里小鸟基金”约4600万韩元。

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