“最伟大的前总统”…卡特逝世，享年100岁. December. 31, 2024 08:05. by 申晋宇 niceshin@donga.com. “最伟大的前总统，也是和平的仲裁者。” 美国前总统吉米•卡特（1977年1月至1981年1月在任•照片）29日（当地时间）在其佐治亚州普莱恩斯的家中去世。享年100岁。 卡特前总统在任期间推进了与中国之间紧张关系的缓和，仲裁了以色列和埃及的和平协商。但由于1979年伊朗“伊斯兰革命势力”在美国驻伊朗大使馆扣留52名美国人444天的人质事件、石油危机导致的高物价和低增长等原因，未能连任。 虽然在任期间被冠以“美国历史上最不受欢迎的总统”的污名，但卸任后故人致力于民主主义、人权保护、消除贫困等，获得了“最受尊敬的前任总统”、“树立了值得尊敬的前任总统的榜样”的好评。特别是，他穿梭于古巴、波斯尼亚等争议地区，强调和平，因此获得了“2002年诺贝尔和平奖”。 卡特前总统与韩国的缘分也很深。1979年访问韩国时，他要求前总统朴正熙释放金大中等反对维新体制的在野人士，甚至还提到了驻韩美军的撤离。另外，金前总统在1980年代初在新军部统治下被判死刑后，卡特前总统还展开了营救运动。 特别是1994年6月，因朝核危机韩半岛爆发战争的可能性被提上日程时，他访问了平壤，并与当时的朝鲜主席金日成讨论了朝核冻结等问题。朝鲜和美国同年10月通过瑞士日内瓦协议缝合了第一次朝核危机。 卡特前总统卸任后30多年来一直参加“建设爱心之家”活动等，不断开展人权、志愿服务活动。虽然是历届美国总统中最长寿的，但由于皮肤癌的一种黑色素瘤等，从去年2月开始他在家中接受了临终关怀照顾。 美国总统拜登纪念卡特是“伟大的美国人”，并下令进行国葬。因此，决定在30天内在美国国内外官公署降半旗，并将明年1月9日定为“国家哀悼日”，以悼念他。

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