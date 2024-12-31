“就像寒风中准备新春的麦苗一样……”. December. 31, 2024 08:04. by 李鎭求 sys1201@donga.com. “时而刮风，即使有时刮起暴风雪，山川的草木依然在准备着旺盛的春讯。就像在寒风中准备新春的麦苗一样，到处都准备着灿烂的新春，春花的香气会更加浓郁，花瓣也会更加鲜明。”（大韩佛教曹溪宗宗正性坡大师的新年佛语） 在乙巳年即将到来之际，宗教领导人发表了“用全体国民的智慧克服因紧急戒严事态而导致的困难状况，迎接希望的新年”的辞旧迎新信息。 曹溪宗总务院长秦禹大师在新年贺词中表示：“停止一切争吵，引导走向和解之路的最佳方案就是确保沟通的通道”，“ 恳切地祝愿四部大众集思广益，让我们所有人都停止争吵，走向和谐共处之路。”韩国佛教太古宗宗正云经大师也表示：“要记住佛祖所说的‘面对痛苦，要保持一颗不动摇的心’”，“越是混乱的时期，我们的心越要保持清醒，不要失去原本清净的自我反省。” 基督教大韩上帝的圣会代表总会长李永勋表示：“韩国政治在百尺竿头前的危机状况下，都在忏悔自己做了什么，正在度过反省和祈祷的时间”，“互相批评、指责、追究，只会使矛盾扩大，国家共同体变得不幸。越是这种时候，越要互相鼓励、互相尊重，以爱心携手合作。”韩国教会总联合（韩教总）代表会长金钟赫（音）牧师也表示：“希望在新的一年里，全体国民能够一起克服过去的痛苦，共同探索新的希望与和解之路。” 天主教首尔大教区大主教郑淳泽通过题为《希望不会让我们羞愧》的新年贺词表示：“戒严引发的困难时间给我们所有人留下了深深的伤痕。但在这样的磨难中，我们也发现了希望。”郑大主教叮嘱道：“希望不是单纯的乐观，而是即使在磨难中也不会被折断的信任，从上帝与我们同在的信心出发”，“我们看到的希望的可能性更加开花结果，不是各自的利益，而是向共同线相互伸出手，成为彼此希望标志的共同体。”

한국어