汇率波动，一度飙升至1486韩元…KOSPI盘中跌破2400点大关. December. 28, 2024 07:29. by 申亚衡记者、尹明振记者 abro@donga.com. “12•3紧急戒严”之后急剧猛涨的韩元兑美元汇率，因代行总统职权的韩悳洙被弹劾，盘中一度飙升至1480韩元。以一周收盘价（下午3时30分）为准，两天内上涨了10韩元以上。随着政治不确定性的增大，外汇市场面临着自2009年全球金融危机以来的最坏情况。 27日，在首尔外汇市场，韩元兑美元的汇率比前一天上涨2.7韩元，以1467.5韩元收盘。虽然下午上升幅度大幅减少，但上午盘中一度暴涨至1486.7韩元。这是自2009年3月16日（1488.0韩元）以来，以盘中最高点为基准，首次贴近1480韩元水平线。从在野党决定弹劾韩总理的26日开始，一周的收盘价上涨了11.1韩元。 随着汇率暴涨，外国投资者开始“大出逃”，韩国综合股价指数（KOSPI指数）在盘中跌破了2400点大关。当天，KOSPI指数比前一个交易日下跌24.90点（1.02%），以2404.77点收盘。汇率超过1480韩元的上午，盘中暴跌1.7%，跌至2388.33。随着汇率上涨幅度减少，KOSPI指数的跌幅也减少了，但KOSPI指数跌破2400点大关是自20日以后时隔4个交易日发生的事情。 在韩元兑美元汇率创下15年来的最高值的情况下，政界仍然展开了“责任在于你”的攻防战。共同民主党代表李在明当天在最高委员会议上表示：“汇率从国务总理韩悳洙（前一天）表明无谓立场的那一刻开始突然飙升”，“包括国民力量在内的内乱庇护势力妨碍弹劾，使本来就艰难的民生经济跌入谷底。”国民力量代行代表兼院内代表权性东针锋相对地表示：“（汇率暴涨）是因为对代行总统职权的韩悳洙的弹劾诉讼，使人们对大韩民国系统整体运转良好、稳定的信任完全崩溃。”

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