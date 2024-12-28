韩国宪政史上首次“代行的代行”……韩德洙遭弹劾，崔相穆接棒. December. 28, 2024 07:28. by 尹多彬记者、赵权亨记者 empty@donga.com、buzz@donga.com. 由共同民主党等在野党主导的针对代行总统职权的国务总理韩德洙的弹劾案27日在国会全体会议上获得通过。代行总统职权者弹劾案在国会通过，在宪政史上尚属首次。当天，随着韩德洙接受弹劾案获通过规定的停职，副总理级的企划财政部长兼经济副总理崔相穆接手“代行总统职权”。 在当天的国会全体会议上，共同民主党、祖国革新党、改革新党等泛在野党对韩德洙弹劾案进行赞成表决，192名在籍议员全部赞成。国民力量党决定对韩德洙弹劾案表决持否决党论，没有参加表决，但仍有人参加了表决。 政界和法律界围绕韩德洙弹劾表决标准，就国务总理标准的在籍议员过半数（151人）还是总统标准的三分之二（200人）以上展开了争论。对此，国会议长禹元植在全体会议上表示，“国会的弹劾决议要求罢免职务，本案的弹劾对象是代行总统职权的国务总理”，提出了把总理弹劾标准的151席作为表决标准。 韩德洙在弹劾案通过后通过声明表示：“对本届政府成立以来第29次弹劾案感到遗憾。尊重国会的决定，为了不再增加混乱和不确定性，将根据相关法律停止职务，等待宪法法院迅速做出明智的决定。”国民力量党计划采取向宪法法院提出权限争议审理请求等法律措施。由此，针对弹劾条件的判断也将移交到宪法法院。 崔相穆在弹劾表决之前接受记者采访时表示：“很多人说代行职的作用非常有限。”有分析认为，这是在暗示在任命宪法法官或特检法等悬案上也将消极地行使权力。他说：“对代行总统职权的弹劾是对整个内阁的弹劾。如果弹劾表决通过，由于持续的弹劾威胁，政府力量将萎缩，国务委员存在的理由也将消失。” 政界有分析认为，国民力量党有意维持本应9人的体制宪法法院目前的非正常6人体制，以图尹锡悦弹劾案遭到驳回，韩德洙事实上也对此表示赞同，而共同民主党力量试图阻止这一事态并确保赞成弹劾的人员、提前进入大选，双方之间的冲突演变成了对韩德洙的弹劾。

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