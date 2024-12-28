“超越第一季”“完全失望”，《鱿鱼游戏2》评价褒贬不一. December. 28, 2024 07:28. by 李浩载记者 hoho@donga.com. 对于26日公开的Netflix系列《鱿鱼游戏》第二季，海外媒体争先恐后地发表观后感，反响热烈。只是对作品的（评价）温差比较大。 英国广播公司（BBC）26日（当地时间）通过题为《欢迎回到地狱般的世界》的报道，给新作赋予了5颗星中的4颗。BBC表示：“毫无疑问，这部剧会像第一季一样取得巨大成功”，“这是主人公李政宰的‘人生角色’。李政宰凭借作品获得了2022年电视剧部门艾美奖，下次颁奖典礼上将会出现更多的获奖者。” 美国电影媒体《综艺》评价说：“通过从新的角度审视资本主义剥削、道德性毁损、阶级不平等等看似折磨现代韩国社会的事物，超越了第一季和反复的部分。”香港《南华早报》（SCMP）评价说：“第二季唯一的问题就是等待2025年公开的第三季的痛苦等待。” 相反，也有人持否定的评价，表示不如第一季。美国《纽约时报》（NYT）在题为《鱿鱼游戏亮起了红灯》的报道中指出：“虽然展现了时尚的杀戮，但故事却停滞不前。”英国《卫报》也批评第二季更像是半成品，称“好莱坞的许多坏习惯之一就是为了将收益增加一倍，将故事分成两半”。美国电影媒体《好莱坞记者》表示：“缺乏趣味和奇特感，缺乏对游戏本质的新细节和洞察力。” 执导《鱿鱼游戏》的黄东赫导演在当天公开的AP通信等外媒的采访中就第三季的公开时间表示：“预计是明年夏天或秋天。”对于分第2季和第3季的理由，他表示：“原本计划分8~9集写故事，但故事结束后发现已经增加到了10集以上。我觉得这太长了，无法在一季内拍完”，“我想创造一个合适的点来结束第二季。”黄导演表示鱿鱼游戏之后的下一部作品是“正在考虑以10、20年后的未来为背景的长篇电影”。他补充说，“虽然比《鱿鱼游戏》更黑暗、更残忍，但同时也会很奇特、更幽默。”

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