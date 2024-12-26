斗山队更换全部外援，Kiwoom队冒险启用两名外籍击球手. December. 26, 2024 07:39. by 李憲宰 uni@donga.com. 在韩国职业棒球界，外籍球员经常被比喻为彩票。虽然有可能大获成功，但因受伤或适应失败而未能达到期待值的情况也不少。很多球队喜欢经过验证的选手也是因为这个原因。职业棒球10支球队每队3人，共与30名外籍球员签订了合同，其中超过一半的17人是曾在韩国赛场上效力过的老面孔。 今年赛季的得分王奥斯汀•迪安（LG）、击球王吉列尔莫•埃雷迪亚（SSG）、本垒打王马特•戴维森（NC）等就是代表性的例子。在投手中，活跃在起亚队的王牌投手、带领球队获得韩国大赛冠军的詹姆斯•奈尔、乐天队的左手首发投手查理•巴恩斯等成功续约。 KT队将与2019年加入的右手投手威廉•库埃瓦斯连续7年同行。与外野手小罗哈斯续约的KT队引进了在Kiwoom队成为自由签约选手（FA）的投手恩曼努埃尔•德•海苏斯，将3名外籍球员全部安排在了韩国职业棒球经历者身上。今年韩国大赛亚军三星队的阿里埃尔•胡拉多、丹尼•雷耶斯、莱温•迪亚兹等3人都是有韩国棒球经验的选手。 斗山队做出了不同的选择。外援都换上了新面孔。三人全部获得了新入围的外援最高身价100万美元（约14.6亿韩元），共投资了300万美元。三人中最受期待的选手是左手投手科尔•欧文。2019年，欧文在美国职业棒球大联盟（MLB）费城费城人队出道，先后效力于奥克兰运动家队、巴尔的摩金莺队、明尼苏达双城队，在6个赛季中参加了134场比赛（93场比赛首发），取得了28胜40负、平均责任失分4.54的成绩。本赛季他在巴尔的摩和明尼苏达队效力时，共参加了29场比赛，取得了6胜6负、平均责任失分5.11的成绩。斗山队的左手投手杰克•罗格将与欧文一起担任球队第一和第二投手。罗格也有从2022年开始到今年为止在MLB效力三个赛季的经验。新外援击球手杰克•凯布今年在科罗拉多队参加了123场比赛，取得了击球率0.251、7记本垒打、37打点的成绩，是美职棒大联盟现役球员。 今年，斗山队因外援投手萎靡不振而备受煎熬。布兰登和阿尔坎塔拉因伤未能发挥应有的作用，引进代替外援的希拉卡和巴拉佐维克也未能达到预期效果。4名外援投手取得的总胜数只有15胜。在外援投手萎靡不振的情况下，斗山队在与KT队的外卡决定赛上败北，虚无缥缈地结束了秋季棒球比赛。许京民将离开KT队，金在浩将隐退的斗山队对新面孔的活跃寄予厚望。 Kiwoom队是10支球队中唯一一支由2名外籍击球手和1名投手组成的球队，开启明年赛季。这是自2015年韩国职业棒球外援名额定为3人以来，首次出现这种情况。这是考虑到今年球队击球率（0.264）、本垒打（104记）、得点（672分）等方面都排在联赛最后一名的球队的情况而做出的选择。通过Posting系统挑战进军MLB的金惠成留下的空白也产生了影响。MLB出身、2022年效力于Kiwoom队的强击球手亚西尔•普格和去年作为三星队的替代外援击球手首次登上韩国舞台后因伤时隔7场比赛离开球队的鲁本•卡迪内斯（三星时期的注册名是卡德纳斯）将填补Kiwoom队的两个外野位置。 起亚队的亚当•奥勒、LG队的约尼•奇里诺斯、SSG队的米奇•怀特等都是本赛季为止效力于MLB的投手。随着像埃里克•佩迪（圣路易斯红雀队）、梅丽尔•凯利（亚利桑那响尾蛇队）一样以在韩国的活跃表现为基础成功重返MLB的选手增加，选择韩国行的大联盟出身人士比以前更多。

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