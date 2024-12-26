今年普信阁敲钟仪式后将出现超大型人工太阳. December. 26, 2024 07:39. by 宋振浩记者 jino@donga.com. 今年最后一天的31日晚，首尔普信阁的钟声响起后，直径为30米的超大型人工太阳将从15000束光波中升上夜空。通过晚上12时升起的太阳造型物，象征性地展现新年的开始。 首尔市25日公布了将于31日晚在普信阁一带举行的“除夕钟敲钟活动”的具体计划。从31日晚11时至次日凌晨1时举行的该活动将以1.5万多名市民佩戴的发光二极管（LED）手环的大规模“Pixmob”表演为中心进行。LED手环在活动现场按先后顺序免费发放，通过无线控制同时发光。 除夕钟敲钟的瞬间，普信阁后面会浮现出黄色的“午夜的太阳”。午夜的太阳将利用直径为30米的大型布匹和照明来展现日出景象。普信阁十字路口中央将展开向天空发射光线形成的“光之塔”与敲钟声余香、媒体艺术相结合的“Sound Scape”。 为韩国社会带来希望的市民英雄们将参加鸣钟仪式。在坠毁之前救出司机的消防校朴俊贤（人名音译下同）和39年来一直从事分享大米志愿服务的申京顺、45年间实践700多次献血的李胜基等11人将一同参加。 在敲钟前后设置在普信阁前十字路口的舞台上，还将举行祝贺演出。以现代方式诠释韩国传统音乐的“乐团光七”和“LEENALCHI”等国乐组合将参与其中。演出无需另行申请，任何人都可以在现场自由观看。 为了帮助市民安全观看和回家，还准备了交通对策。首尔地铁1~9号线和牛耳新设线、新林线将延长运行到1日凌晨2时。途经活动现场周边的45条市内公交车路线将延长运行时间，使向终点方向运行的末班车在1日凌晨2时通过。 活动当天，经由普信阁周边的45条市内公交车、2条乡村巴士、1条机场巴士将从31日0时至次日上午7时临时迂回，在距离普信阁较近的1号线钟阁站，从31日晚11时至次日凌晨1时，列车将不停车通过。

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