乌克兰：“俄罗斯向朝鲜军人提供假身份证，掩盖派兵事实和战场损失”. December. 24, 2024 08:12. by 李基旭记者 71wook@donga.com. 据悉，被派遣到俄罗斯的朝鲜军人用假俄罗斯身份证隐藏身份。据分析，这是俄罗斯方面为了隐瞒朝鲜派兵的事实而制造的。还有人主张，俄罗斯正在大举动员朝鲜军队收复领土的人海战术。 乌克兰特种作战部队22日在与俄罗斯展开激战的俄罗斯西南部库尔斯克州公开了射杀3名朝鲜军人后获得的3张军用身份证。每张身份证上都标有俄罗斯名字：金-康-索拉特•阿尔伯塔维奇、东克•詹•苏洛波维奇、贝莱克•阿加纳克•卡波罗维奇。但是签名栏上分别用不同的字体写着李大赫、赵哲浩、方国镇等韩文。 据乌克兰方面介绍，通常俄罗斯军用身份证上都有所有者的照片和签发机关的印章。但是这次获得的身份证上没有照片和印章。另外，三张身份证的出生地都标记为俄罗斯前国防部长谢尔盖•绍伊古的故乡图瓦共和国。特殊作战军主张：“俄罗斯试图隐瞒战场上的损失，掩盖朝鲜军队的存在。” 乌克兰媒体《欧洲时报》当天报道说：“俄罗斯军队为了收复库尔斯克州，正在动员朝鲜军队。”在此过程中，虽然发生了数百名朝鲜军人死伤者，但并没有改变战术。据此间媒体报道，俄军21日为突破乌克兰军队占领的库尔斯克山脊，试图向马拉雅•洛克尼亚、切尔卡斯科耶•福雷奇诺耶、鲁斯科耶•福雷奇诺耶（地名音译）等地发动步兵攻势。该媒体还把动员朝鲜军队的战术称为“人浪（human wave）)”和“绞肉机（meat grinder）”。但据悉，由于乌克兰军队构筑炮兵阵地，而且还是难以隐藏的原野地区，所以伤亡人数正在增加。 另据悉，俄罗斯军队内部对派遣朝鲜军队的不满情绪日益高涨。乌克兰媒体RBC援引乌克兰军队对俄军战俘进行审问的内容报道说：“他们（朝鲜军队）不在乎如何前往哪里。真是一群疯狂的人。” 也有证言称，部分朝鲜军人不小心操作了武器。据RBC报道，一名俄罗斯军俘虏说：“朝鲜军人在训练场向我军士兵的腿开枪，助教还中弹。”他接着说：“他们不关心是乌克兰无人机还是俄罗斯无人机，只要是飞行的，不管是什么都会发射并击落。” 另一位俄军俘虏说“我们粮食中最好的是荞麦粥，但朝鲜军吃的是熏煮香肠”，对朝鲜军的好待遇表示不满。

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