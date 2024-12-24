儿子查理打出人生第一个一杆进洞…伍兹父子加洞输给兰格父子，与冠军失之交臂. December. 24, 2024 08:11. by 姜泓求 windup@donga.com. “高尔夫皇帝”泰格•伍兹（49岁）在与儿子查理（15岁•以上美国）一起出战的活动大赛“PNC锦标赛”上时隔3年再次获得亚军。23日，在美国佛罗里达州奥兰多市丽思卡尔顿高尔夫俱乐部（72杆）结束的该大赛中，伍兹父子与伯纳德•兰格（67岁）、儿子杰森（24岁•以上德国）父子经过加洞赛较量后，拱手让出了冠军奖杯。 伍兹父子在当天的最后第2轮比赛中，身穿象征伍兹的红色T恤衫参加了比赛。前一天以并列第一结束第一轮比赛的伍兹父子当天在4号洞（3杆），查理成功打入一杆进洞，一度跃居单独领先的位置。查理在178码（约163米）的距离上用7号铁杆挥杆成功攻占了球洞。这是从2020年开始连续5年参加该比赛的查理的第一个一杆进洞。 开球后，被球迷们的欢呼声搞糊涂的查理在父亲激烈拥抱自己之后，才确信是一杆进洞。大赛结束后，伍兹表示，“一同见证了查理打出一杆进洞，感受到了人生是多么迷人。现在15岁的查理的潜力是无限的。”查理也说：“很高兴父亲能在这里。”当天伍兹的女儿萨姆（17岁）也作为球童背起了父亲的高尔夫球包。 伍兹父子当天除了一杆进洞外，还抓下13支小鸟球，共减少了15杆。虽然最终以低于标准杆28杆共116杆的成绩刷新了大赛最低杆纪录，但在加洞赛上输给了取得同样成绩的兰格父子。在18号洞（5杆）进行的加洞赛上，伍兹父子打出了小鸟球，而兰格父子则射下了老鹰球。这是伍兹父子继2021年之后第二次获得该大赛亚军。 虽然错失了冠军，但是伍兹对重返球场的期待感很高。自7月份在英国公开赛中途被淘汰后，伍兹没有参加实战，今年9月份为了治疗腰部疼痛而上了手术台，因此，伍兹能否参加明年的巡回赛还是未知数。对此伍兹表示：“我明年将继续前进。” 兰格父子成功卫冕PNC锦标赛冠军。在成人舞台PGA巡回赛冠军赛中取得最多47胜的父亲兰格在该比赛上也获得了6次冠军，是历届最多冠军得主。他与大儿子斯蒂凡（34岁）两次夺冠，与小儿子杰森4次抡圆。

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