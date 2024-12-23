围绕李在明是否参与朝野政协议体，朝野政党出现分歧. December. 23, 2024 08:01. by 崔惠玲记者、尹多彬记者 herstory@donga.com、empty@donga.com. 国民力量党和共同民主党在与政府、国会一道参与的协议体还没成立之前，就名称和参与主体展开了攻防战。共同民主党强调是“稳定国政协议体”，国民力量党则强调“朝野政协议体”，提出国政运营的主体是政府和执政党。在参与主体方面，共同民主党主张是“共同民主党代表李在明-国民力量党代行党代表职权权性东-代行总统职权韩德洙-国会议长禹元植”体制，但国民力量党却表示“应该直接见面讨论，而不是固执地斗争”，表现出尽量减少李在明参与的动向。 权性东22日在记者见面会上向共同民主党院内代表朴赞大提议，“是党代表还是院内代表参与，应该面对面进行讨论”。朴赞大则，“国家处于紧急状态，处于国难状态，作为常态体系的院内代表和议长之间的会面不合规矩”，明确表示在野党要由李在明参与。 如果组成协议体，国民力量党认为将首先讨论任命目前空缺的国防部长、行政安全部长和为搞活经济的明年预算提前执行等问题，但共同民主党对任命部长表示为难。对于共同民主党要求的编制明年补充预算和公布《内乱特检法》和《金建希特检法》，国民力量党表示反对，预计这将成为协议体出台的雷管。

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