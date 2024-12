永远的盗垒王里奇•亨德森因肺炎去世. December. 23, 2024 08:00. by 李憲宰 uni@donga.com. 被评为棒球历史上最佳1号击球手的“盗垒王”里奇•亨德森22日去世。 《美联社》等美国媒体当天报道说:“亨德森因肺炎症状住进美国加利福尼亚州奥克兰附近的医院,最终不治身亡。”享年66岁。 亨德森1958年出生于美国伊利诺伊州芝加哥,1979年身穿美国职业棒球大联盟(MLB)奥克兰运动家队的队服出道顶级联赛。此后,直到2003年在洛杉矶道奇队退役为止,在25个赛季中先后效力于9支球队,留下了总计击球率0.279(1.0961万个有效击球、3055支安打)、297记本垒打、1115打点的记录。 象征他的单词是盗垒。被称为“盗垒王(Man of steal)”的他职业生涯共盗垒1406次,在该领域保持着MLB历史第一的位置。这和盗垒排名第二的卢•布洛克(1939~2020年)的938次相比,足足领先468次。现役选手最多盗垒数是斯塔林•马特(纽约大都会队)创下的354次。 亨德森在1982年一个赛季成功盗垒130次,创下了历史最高纪录。在MLB中,他是唯一一个单赛季取得三位数盗垒的选手。亨德森在1980年和1983年也分别成功盗垒100次、108次,共三次在一个赛季中盗垒100次以上。亨德森获得了接近职业生涯一半的12个赛季的盗垒王。在他40岁的1998年也以66次盗垒位居该领域首位。 亨德森不是只会跑的选手。他还具备长打能力,共击出了近300记本垒打。仅在第1局作为首发击球手击出的本垒打就达81记。这也是MLB最多记录。他的总得点数为2295个,在MLB中排名第一。兼具长打力和精巧、盗垒能力和跑垒感觉的他被称赞为历史上最伟大的1号击球手。亨德森在2009年以94.8%的高得票率进入了名人堂。在进入名人堂的第一次挑战中就取得了成功。 传奇选手突然去世的消息让棒球界陷入了悲伤之中。MLB专员罗布•曼弗雷德在追悼声明中表示:“对于棒球迷来说,亨德森是盗垒和第一击球手的伟大标本。最近MLB推进的扩大垒区范围等规则变更是考虑到亨德森的时代。”“铁人”小卡尔•利普肯在社交媒体上写道:“今天对棒球运动来说是个悲伤的日子。”MLB.com用下面的话总结了亨德森的一生。“世界上再没有出现里奇•亨德森那样的选手。他是独一无二的(One of one)。”

한국어