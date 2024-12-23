“3日以来订单几乎中断”……戒严后风暴冲击中小企业. December. 23, 2024 08:00. . 在经济停滞长期化和来自中国的低价物量攻势下呻吟的中小企业，受到了紧急戒严事态的冲击，面临着枯死危机。《东亚日报》采访组见到的中小企业代表们纷纷诉苦：“比外汇危机更困难”“疫情期间反而更好”等。大邱城西工业园区的纤维加工企业因3日戒严事件海外客户的订单中断，京畿道华城的一家玩具企业堆放着价值18亿韩元的模具进入了刚开业就停业。 最近中小企业中央会以513家出口中小企业为对象实施的实态调查中，26%的企业表示因国内政治混乱而遭受直接或间接的损失。特别是海外客户以韩国政局不稳定为由推迟、取消或减少合约的损失接近一半。受此影响，随着工厂停产或产生需要支付给合作企业的违约金，担心流动资金危机的企业逐渐增加。此外，汇率应对能力薄弱的中小企业在金融危机后时隔15年突破1450韩元的高汇率下束手无策。 国内中小企业在紧急戒严事态发生之前，也因飙升的人工费和原材料价格而陷入苦战，再加上中国产低价产品的攻势、内需停滞、出口放缓等，处于四面楚歌的状态。今年10月交拍卖的待售工厂已达到3年零7个月以来的最高值，今年前10个月以中小企业为中心申请破产的企业也超过了以年为基准的历史最高值。再加上戒严、弹劾引发的国政瘫痪事态，中小企业加速接连破产令人担忧。 中小企业占全体企业的99%、雇佣的80%以上，是韩国经济的基础。如果根基动摇，地方经济将接连受到打击，雇佣基础崩溃，韩国经济很有可能陷入难以恢复的停滞状态。这就是要尽快解除阻碍中小企业的工作时间限制等产业限制，积极制定支援暂时陷入流动性危机的企业方案的原因。“这样下去，产业生态界将超越不景气而枯死”的呼吁不能听过就过。

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