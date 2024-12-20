无视文体部严惩要求，郑梦奎宣布挑战四连任. December. 20, 2024 08:33. by 金正勋记者 hun@donga.com. 在足球界内外有很多“要求辞职”舆论的情况下，大韩足球协会会长郑梦奎（62岁•照片）宣布将参加旨在连任4届的下届协会会长选举。 郑会长19日在首尔钟路区PonyChung财团召开记者会表示：“作为12年来与很多人一起苦恼、为韩国足球的发展而努力的人，我觉得现在辞去会长职务并不是尽到责任，所以决定再次挑战。”他还说：“最近几个月里，我受到了很多有关协会运营的指责。对于我和足球协会此前犯下的错误，我将毫不犹豫地接受批评。” 韩国文化体育观光部在上个月5日发表对足球协会的特定监查结果时，表示共发现了27件违法、不当的业务处理，并要求足球协会对郑会长处以停止资格以上的重罚。足球协会工会向郑会长发表了敦促不参加竞选的声明。球迷们也纷纷要求郑会长“下台”。 但是郑会长没有改变参选意志，当天通过记者招待会正式宣布挑战四连任。2013年首次当选足协主席的郑会长在2016年再次当选，2021年第三次当选。根据足球协会章程，会长任期为4年，只能连任一次，但如果通过大韩体育会体育公正委员会的审查，就可以连任两次（3选）。体育公平交易委员会11日批准了郑会长的第4次参选。 下届足协主席选举将于2025年1月8日举行。前足球代表队主教练许丁茂（69岁）和曾担任足球解说员的明知大学特聘教授辛文善（66岁）此前表明了参选意向。

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