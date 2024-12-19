5月夺得大满贯赛冠军的16岁希望之星李孝松，成为JLPGA历史上最年轻的新人王. December. 19, 2024 07:39. by 金正勋记者 hun@donga.com. 李孝松（16岁•人名音译下同）在日本女子职业高尔夫（JLPGA）巡回赛上成为历史上最年轻的新人王。这是韩国选手时隔14年再次在日本舞台上获得新人奖，也是历届第7次获得新人奖。 18日，据经纪公司Sports Intelligence Group透露，李孝松在17日举行的JLPGA巡回赛颁奖典礼上获得了新人奖。因此，2008年11月11日出生的李孝松成为了1968年创立的JLPGA巡回赛历史上最年轻的新人王。继2010年的安善珠之后，韩国选手时隔14年之后再次获得JLPGA巡回赛新人王，从1994年的高宇顺开始，继韩熙圆（1998年）、李智姬（2001年）、全美贞（2006年）、宋宝裴（2009年）等之后，第7次获得新人王。 与根据赛季成绩决定新人奖的韩国和美国不同，日巡赛给当年表现最耀眼的新人选手颁发新人奖。李孝松在业余选手身份的今年5月，在JLPGA巡回赛大满贯赛事—撒隆巴斯杯世界女子锦标赛上获得了“惊喜冠军”。李孝松当时以15岁零176天的年龄创下了JLPGA巡回赛历史上最年轻的冠军纪录，并以JLPGA巡回赛历史上最年轻的会员开始了职业生涯。 李孝松表示：“通过特别的契机，虽然不是在韩国女子职业高尔夫（KLPGA）巡回赛，而是先在JLPGA巡回赛上作为职业选手参赛，但能获得平生只有一次的新人奖，感到非常荣幸”，“切身感受到了职业舞台的高墙。冬天会好好训练，在新的一年里会展现更好的面貌。” 九岁时跟随爷爷偶然去高尔夫练习场，开始选手生涯的李孝松曾担任过业余选手国家代表，并在姜敏九杯韩国女子业余锦标赛上实现2连冠（2022、2023年）等，成长为希望之星。

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