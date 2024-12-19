宣扬“特朗普三选论”的美国保守阵营. December. 19, 2024 07:38. by 李智润记者 ﻿asap@donga.com·. 作为美国当选总统唐纳德•特朗普的亲信，在他执政一期曾担任白宫高级顾问的极右煽动家史蒂夫•班农（照片）、保守媒体人士赫拉尔多•里维拉等正在主张美国宪法禁止的特朗普的“三选”。 据《华盛顿邮报》报道，班农15日在纽约华尔街附近的豪华餐厅举行的保守倾向聚会“年轻共和党俱乐部”活动中，向与会者提问说，特朗普当选人是否也能在2028年准备参加大选？1000多名与会者也热烈欢呼，表示同意。 班农在当天的活动中还与特朗普通了电话，展示了自己与当选人的交情。特朗普当选人也向与会者表示感谢。 1951年批准的美国《宪法修正案》第22条明确规定“任何人不得两次以上当选总统”。也就是说，美国总统不可能第三次当选。但是班农主张，由于特朗普不是连任的，所以可以再参加一次竞选。 福克斯新闻主播出身的里维拉17日对《X》表示：“特朗普当选人及其亲信们不久后将讨论修改《宪法修正案》第22条的方案。”他还主张，在50个州政府中，只要38个州同意，就可以进入修宪程序。其宗旨是，特朗普当选人在此次大选中在30个州获胜，因此营造修宪氛围并不难。 但是特朗普本人表示不会挑战第三次当选。他在今年4月接受时事媒体《时代》采访时表示：“如果重新执政，将在结束第二个任期后卸任”，“不会试图推翻《宪法修正案》第22条。” 另外，美国50个州的538名总统选举人团根据上月5日举行的美国总统选举结果，进行了选出下届总统的投票。大选当天，个别州的全体居民亲自进行了投票，此次投票是为了代理他们的选举人团再次确认相关结果而进行的。大部分州禁止违反大选结果的选举人团的投票，因此很难出现脱离票。

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