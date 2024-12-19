“龙仁半导体国家产业园区”行政程序缩短3个月，年内获批. December. 19, 2024 07:38. by 世宗=李浩记者 number2@donga.com. 政府决定将培养成世界最大系统半导体集群的“龙仁半导体国家产业园区”的行政程序缩短3个月，在今年内批准产业园区计划。为了让老化的职业体育竞技场进行多种设施投资，还将讨论相关制度的改善方案。 企划财政部18日发表了包含上述内容的《企业•地区投资活性化方案》。副总理兼企划财政部长官崔相穆表示：“最近受国内政治状况等影响，担心企业的投资计划出现萎缩”，“政府将积极支持韩国企业能够毫不动摇地继续进行投资活动。”对于已经计划好的14个投资项目中的9.3万亿韩元规模的7个项目，政府计划在明年内进行动工等实质性的投资。 首先，京畿龙仁市的半导体国家产业园区将把环境、交通、灾害影响评价等相关部门的行政程序缩短3个月左右，将原定于明年第一季度（1~3月）的计划批准提前到本月内。为了加强对投资机会发展特区全南丽水市猫岛液化天然气（LNG）枢纽总战的企业的奖励，决定将LNG等清洁燃料供应业追加纳入到税额减免对象行业。 为了将职业体育赛场的设施投资或运营方式改善到发达国家的水平，研究劳务也将于明年上半年（1~6月）开始着手。企划财政部相关人士表示：“大部分职业体育赛场都是由地方自治团体建立、拥有、运营，但由于预算不足，对赛场的投资不振，已经老化”，“将与相关部门一起讨论制度改善方案。”棒球场、足球场、生活体育馆等72个国内职业体育竞技场中，49个已经竣工20多年了。

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