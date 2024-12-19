尹锡悦涉嫌内乱案，由公调处调查，由检方起诉. December. 19, 2024 07:37. by 宋裕根记者、朴钟民记者 big@donga.com、blick@donga.com. 正在调查“12·3”非法紧急戒严的检察机关18日决定将尹锡悦总统涉嫌内乱首领案移交高级公职人员犯罪调查处（简称公调处）。同一天，警察国家调查本部特别调查团向公调处派遣了调查官。因检察机关、公调处、警察之间的竞争而一度陷入混乱的戒严调查被整理为“公调处负责调查总统”“检察机关负责调查军队”“警方负责调查警察指挥部”，预计今后传唤尹锡悦的调查也将在公调处进行。 大检察厅和共同调查本部当天表示，经协商，检察机关决定将尹锡悦和前行政安全部长李祥敏案移交公调处。公调处此前曾要求检警在18日之前移交案件。警方两天前（16日）将包括尹锡统案在内的大部分案件交给公调处，但检方当时表示“正在协商”，继续展开调查。就当天的移交决定，检察机关调查团队内部出现了感到困惑的迹象。 据悉，检方之所以突然决定移交，是因为考虑到了警方今后可能在法庭上以“拒绝移交”为借口，争夺或否定检方掌握证据的能力。两个机关之间的协议是大检察厅次长检察官李进东访问京畿道果川市公调处大楼会见公调处长吴东运后达成的。 根据当天的协议，重复调查引发的混乱有望得到解决。要求尹锡悦到案以及当面调查也将以公调处为中心进行。前国防部长金龙显（拘留中）等军队领导层的调查，计划由检察厅紧急戒严特别调查本部（本部长朴世铉，高检长）继续进行。调查结束后，由检察机关起诉的可能性很高。因为公调处只对法官、检察官、警务官以上的警察拥有起诉权。但也有分析认为，国会以在野党为中心推进的特检，可能成为变数。如特检被任命，检警、公调处应立即将所有调查记录交给特检。

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