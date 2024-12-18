开始硬扛的尹锡悦……拒绝收领、拒绝调查、拒绝到案. December. 18, 2024 07:46. by 许东俊记者、林宰赫记者 hungry@donga.com、heok@donga.com. 涉嫌“12·3非法戒严”事件“内乱首领”的尹锡悦总统不仅不协助调查，连弹劾审判程序也不配合。他曾在对国民谈话中表示，“不会回避法律、政治责任问题。无论是弹劾还是调查，都将堂堂正正地对抗”，如今却态度一变。随着他进入“一概拒绝”和硬扛，法律界指出，有必要迅速进行强制调查。 据宪法法院17日透露，尹锡悦从16日起至今没有领取宪法法院寄去的国会弹劾案议决书。宪法法院新闻官李珍（音）在当天的新闻发布会上表示：“通过人手转交给了总统秘书室，行政官收下了，但没有领取收据。”宪法法院在发送文件时，要求从收到送达之日起7天内提交答辩，如果送达确认越晚，提交答辩的期限就越晚。寄给总统秘书室和官邸的每日特快专递邮件也没有完成，寄给总统秘书室的电子文件也没有得到送达确认。 尹锡悦总统还拒绝调查。警方等紧急戒严共同调查本部17日表示：“16日寄往尹总统官邸的出席要求书因‘拒绝接收’而被退回处理。”共同调查本部为了拿到警察厅长赵志浩和尹锡悦之间的保密手机通信记录，17日还试图对首尔龙山区总统室进行第二次扣押搜查，但以失败告终。 尹锡悦对检察机关发出的要求21日到案接受调查的第二次通知也保持沉默。尹锡悦已经以“选任律师尚未结束”为由，拒绝过一次检察机关15日的传唤通知。有人预测，鉴于律师团已开始组建，如果再次拒绝到案要求，检方将开始申请逮捕令等强制调查。尹锡悦方面的律师石东炫（音）21日就是否到案表示：“还不好说。总之不是明天（21日）。调查机关像互相竞争一样传唤，要求接受调查，这一部分应该得到协调。”

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