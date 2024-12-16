现在进入宪法法院时间，“必须结束政局的不确定性”. December. 16, 2024 07:57. by 刘元模记者、金自炫记者 onemore@donga.com、zion37@donga.com. 针对尹锡悦总统的弹劾案在宣布非法紧急戒严11天后的14日在国会获得通过。尹锡悦的职务和权限从14日晚7时24分起停止，宪法法院立即进入弹劾审理程序。法律界提议：“虽然弹劾案获得通过，但社会混乱仍然存在。‘宪法法院时间’已经到来，应通过迅速、公正的判决结束不确定性。” 14日的国会全体会议上，300名在籍议员全部参加表决，以204票赞成、85票反对、3票弃权、8票无效通过了尹总统弹劾案。这是继2004年3月卢武铉总统、2016年12月朴槿惠总统之后，宪政史上第三次通过总统弹劾案。根据宪法，国务总理韩德洙代行总统职权。 宪法法院给尹总统弹劾审理案编号“2024宪丁8”号，启动了弹劾审理程序。宪法法院计划16日安排主审法官，指定两名掌管辩论准备程序的受命法官，并组成法理研讨专班。法律界认为，宪法法院代理院长文炯培和法官李美善将在结束任期的明年4月18日之前作出结论。高丽大学法学研究生院教授张永洙表示：“宪法法院也会考虑‘尽快结束总统空白状态’的国民共识。”如果宪法法院决定弹劾，尹锡悦将成为任期内被弹劾的第二个总统。 检警的调查事实上只剩下涉嫌内乱首领的尹锡悦。最早在本周内，检察机关有可能对嫌疑人尹锡悦进行调查。这是现任总统首次同时接受检方调查和弹劾审判。检察厅紧急戒严特别调查本部（本部长：首尔高等检察厅检察长朴世铉）继10日拘留前国防部长金龙显后，13日逮捕首都防卫司令李镇雨，14日拘留国军反间谍司令吕寅兄，15日申请特殊战司令郭钟根的拘捕令等，掌握了涉嫌从事内乱重要任务的军首脑层核心人物。警方也拘留了警察厅长赵志浩、首尔警察厅长金峰植，又接连调查了法务部长朴性载、保健福利部长曹圭鸿、农林畜产食品部长宋美龄等，对参加戒严前召开的国务会议的10名国务委员（尹锡悦除外）中一半左右进行了调查。

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